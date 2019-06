vor 17 Min.

Die ersten Tests laufen unterschiedlich ab

Stätzling gewinnt klar, der TSV Friedberg kassiert bei großer Hitze zwei Niederlagen.

Von Peter Kleist

Schon in Torlaune zeigte sich der FC Stätzling in seinem ersten Testspiel. In Offingen gewann die Truppe des neuen Trainers Andreas Jenik mit 5:0. Dagegen kassierte der Bezirksligaliga-Neuling TSV Friedberg in seinen ersten beiden Auftritten zwei Niederlagen. Gegen Türkspor Augsburg hieß es am Ende 2:5, gegen den Nord-Bezirksligisten TSV Meitingen 1:4.

FC Stätzling Schon sehr angetan von der Leistung im ersten Test war Manfred Endraß, der Abteilungsleiter des FC Stätzling. „Wir haben uns eine Halbzeit schwer getan, bis wir uns einigermaßen gefunden hatten, doch in der zweiten Halbzeit flutschte es dann richtig“, so Endraß. Die Stätzlinger drehten nach der Pause auf und schossen noch fünf Tore. „Man muss aber auch sagen, dass bei Offingen nach dem Wechsel die Kräfte nachließen und wir konditionell deutlich besser drauf waren“, erzählte Endraß.

Gleich drei Stätzlinger Jugendspieler treffen

Was den FCS-Fußball-Boss besonders freute, war die Tatsache, dass sich mit Samuel Odeleye, Tareq Odeh und Mert Sert gleich drei A-Jugendliche in die Torschützenliste eintragen konnten. Dabei waren die Stätzlinger, die mit einem 16-Mann-Kader angereist waren, noch nicht komplett. So fehlten noch Franz Losert, Sebastian Kraus, Markus Rolle oder Tobias Geldhauser, wie Endraß mitteilte.

Am kommenden Wochenende steht dann eine Doppelbelastung an: Am Freitag um 19.30 Uhr spielt Stätzling in Mertingen, am Sonntag um 17 Uhr in Rehling gegen den TSV Aindling.

Tore 0:1 Heiß (47.), 0:2 Horn (51.), 0:3 Odeleye (68.), 0:4 Odeh (70.), 0:5 Sert (76.)

TSV Friedberg Den Doppelpack hat der TSV Friedberg schon hinter sich und dabei hieß es: zwei Tests, zwei Niederlagen. Und dennoch konnte Friedbergs Trainer Ali Dabestani einige Erkenntnisse aus den Partien gegen den Bayernligisten Türkspor und den Nord-Bezirkligisten Meitingen ziehen. „Gegen Türkspor haben wir zwei Tore hergeschenkt und hätten durchaus auch ein, zwei Tore mehr machen können“, meinte er. Dabestani führte auch an, dass mit Bamario, Winter und Boser fast die komplette Abwehr gefehlt hatte und man deswegen die Viererkette mit Mittelfeldakteuren bestücken musste. Auch das ließ sich aber phasenweise gut an, vor allem Neuzugang Sebastian Liegl konnte mit seiner Übersicht gefallen. Der grundlegende Unterschied aber sei die Chancenverwertung gewesen, wie Dabestani analysierte.

Chancenverwertung muss besser werden

„Solche Teams wie Türkspor nutzen ihre Dinger und wir brauchen einfach zu viele Möglichkeiten, bis wir treffen. Aber irgendwo muss ja ein Unterschied sein“, so der Trainer, der auch erklärte, dass der Sieg der Augsburger vollauf verdient war. Dagegen ärgerten ihn die ersten 20 bis 30 Minuten gegen Meitingen, die man „komplett verschlafen“ habe. „Wir hatten uns mehr vorgenommen, aber nach einer halben Stunde lagen wir schon mit 0:4 hinten“, so Dabestani, der in diesem Spiel auf Torjäger Marcel Pietruska (Oberschenkelprobleme) verzichten musste.

Auch gegen Meitingen hatte der TSV nach dem Wechsel Chancen, allerdings war auch diesmal die Verwertung der Möglichkeiten das problem. „Die Spiele bringen dennoch was, jeder kann sich reflektieren, schauen, was er besser machen kann – und wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Saisonstart“, so der Trainer.

Tore gegen Türkspor 0:1 Kocakahya (18.), 0:2 Özkan (FE/26.), 0:3 Kocakahya (36.), 1:3 Bür (60.), 1:4 Arik (64.), 2:4 Mladenovic (87.), 2:5 Katanic (89.).

Tore gegen Meitingen 0:1 Ranitovic (1.), 0:2 Schuster (14.), 0:3 Heider (27.), 0:4 Heiß (32.), 1:4 Bunk (36.)

