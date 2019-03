vor 56 Min.

Die kleine Serie ist zu Ende

Stätzling verliert in Thalhofen und muss eine Rote Karte verkraften

Von Andreas Heckmeier

Der FC Stätzling unterlag nach zwei Heimsiegen in Folge beim FC Thalhofen mit 0:2. Nach der torlosen ersten Halbzeit musste der FCS nach einer Roten Karte für Adldinger in Unterzahl zu Ende spielen und zog gegen die kampfstarken Gastgeber dadurch den Kürzeren.

Auf dem sehr holprigen Rasen zeigten die Stätzlinger in der ersten halben Stunde eine ansprechende Leistung und kontrollierten die Begegnung. Dabei sprangen zwei Möglichkeiten heraus. In der zweiten Minute war Thalhofens Keeper bei einem Steilpass von Adldinger schneller am Ball als Stürmer Kraus und in der 25. Minute verpassten Kraus und Wehren ein Zuspiel von Löffler nur knapp. Danach allerdings kamen die Gastgeber mit vorwiegend langen Bällen immer besser ins Spiel und hatten in der 30. Minute eine Großchance, die aber Baumann glänzend zunichtemachte.

Erwähnenswert war auch die Tatsache, dass vor der Pause bereits fünf Gelbe Karten, vorwiegend für Meckern, verteilt wurden. Auch nach dem Wechsel war der FC Thalhofen mit hohen Bällen die bestimmende Mannschaft. Zunächst hatte Semke bei einem Rettungsversuch als letzter Mann mit der folgenden Gelben Karte Glück und nur drei Minuten später hatte Adldinger nach einem eher normalen Foul Pech, denn Schiedsrichter Schilling zückte in der inzwischen hektischen Phase sofort die Rote Karte.

Zu allem Überfluss ließ die Thalhofer Führung dann nicht lange auf sich warten. Nur knapp zehn Minuten später landete ein abgefälschter Schuss von Dürr zum 1:0 im Stätzlinger Netz. Der FC Stätzling erholte sich schnell von diesem Rückschlag und sorgte mit einem Sololauf von Löffler für Gefahr. In der 80. Minute aber die Entscheidung: Csauth erreichte nach einem Konter das 2:0 der Hausherren.

Stätzling Baumann, Horn (76. Bilgin), Löffler, Adldinger, Heiß, Kraus (85. Avdic), Reinthaler, Danner (66. Senel), Semke, Wehren, Tutschka – Tore 1:0 Dürr (66.), 2:0 Csauth (80.) – Zuschauer 260 – Rote Karte Adldinger (FC Stätzling /58./Foulspiel) – Schiedsrichter Matthias Schilling

