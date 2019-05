vor 60 Min.

Die meisten Punkte gehen an Luca Gelb

Luca Gelb wurde bei den deutschen Meisterschaften der A-Junioren Zweiter in der Kategorie bis 110 Kilo.

Der Nachwuchsringer des TSC Mering landet bei der Wahl unserer Zeitung auf dem ersten Platz. Wie er sich durchsetzt.

Von Philipp Schröders

Bei der Wahl zum Sportler des Monats der Friedberger Allgemeinen hat sich dieses Mal ein Schwergewicht durchgesetzt. Die Leser wählten den Ringer Luca Gelb vom TSC Mering bei der April-Abstimmung auf den ersten Platz. „Cool, das freut mich sehr“, sagte der 17-Jährige, als er von seinem Sieg erfuhr. Gelb kam gerade zur Tür herein, als die gute Nachricht eintrudelte. Auch in dem Königsbrunner Autohaus, wo der Eglinger eine Ausbildung zum Mechatroniker macht, war die Wahl ein Thema. „Vor allem haben aber Freunde und Familie für mich abgestimmt“, sagte Gelb. Und natürlich seine Mitstreiter vom Ringerverein.

In zwei Abstimmungskanälen die Nase vorn

Der 17-Jährige hatte letztlich in zwei von drei Abstimmungskanälen die Nase vorn. Im Internet holte der Handballer Fabian Abstreiter die meisten Klicks – 209. Dahinter landete Gelb mit 149 und auf dem dritten Platz die Trampolinturnerin Diana Raffler mit 48 Stimmen. Beim Telefon holte aber der Nachwuchsringer mit 38 die meisten Anrufe. Abstreiter und Raffler kamen beide auf jeweils vier. Zudem erhielt Gelb 75 Stimmen per SMS. Im dritten Kanal kamen der Handballer auf 16 und die Trampolinturnerin auf 35 SMS. Insgesamt wurden bei der Wahl 578 Stimmen gezählt.

Bei unserer Sportlerwahl werden die Teilbereiche separat gewertet. Wer die meisten Stimmen in einem hat, erhält 15 Punkte, der Zweite bekommt zwölf, der Dritte zehn – und diese Punkte werden addiert und so das Ranking ermittelt. Folglich landete Luca Gelb auf dem ersten Platz mit 42 Punkten. Dahinter folgen Fabian Abstreiter mit 37 und Diana Raffler mit 34 Punkten.

Luca Gelb feiert großen Erfolg

In Witten bei Dortmund hatte der Jugendringer seinen bislang wohl größten Erfolg gefeiert: Er wurde bei den A-Jugendlichen in der Kategorie bis 110 Kilo deutscher Vizemeister im griechisch-römischen Stil. Im Jugendbereich ist dies die schwerste Gewichtsklasse. Auch im Bayernliga-Team der Männer kommt Gelb zum Einsatz. Deshalb bereitet er sich nun wieder auf die neue Saison mit der Mannschaft vor, die im September beginnt. Zwei Mal in der Woche trainiert der 17-Jährige.

Durch seinen Sieg bei der Monatswahl hat Gelb zudem die Chance, Sportler des Jahres der Friedberger Allgemeinen zu werden. Dabei treten die Monatssieger erneut gegeneinander an und die Leser haben wieder die Wahl.

