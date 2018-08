vor 27 Min.

Drei Derbys stehen an Lokalsport

Lokalduelle steigen in Friedberg, beim SC Eurasburg und in Mühlhausen

In der A-Klasse Ost sind Derbys keine Seltenheit – schließlich sind acht der 14 Mannschaften im Landkreis Aichach-Friedberg beheimatet. Und am vierten Spieltag sind es gleich drei „lokale Duelle“, die anstehen und in zweien davon steckt einiges an Zündstoff.

Der Aufsteiger aus Friedberg landete gleich nach seinem ersten Saisonsieg wieder auf dem harten Boden der Tatsachen: In Mering setzte es für das Team von Trainer Markus Specht eine äußerst deftige 1:7-Niederlage. Klar, dass das Team auf Wiedergutmachung aus ist, doch das dürfte gegen den BCR II nicht leicht werden. Die Rinnenthaler haben sich nach dem 0:5 gegen Bachern zum Saisonstart deutlich gesteigert und wollen nun auch im Derby punkten. (Sonntag, 13 Uhr).

Eurasburg – SV Ottmaring II Mit vier Punkten aus zwei Spielen steht der Aufsteiger aus Eurasburg gut da und jetzt sollen im Prestigeduell mit der Ottmaringer Reserve die nächsten Zähler geholt werden. Das darf man dem Team von Trainer Thoma durchaus zutrauen, vor allem dann, wenn Torjäger Florian Pinter trifft. (Sonntag, 15 Uhr).

Mühlhausen – SV Mering II Der TSV Mühlhausen holte unter der Woche ein 0:0 bei der DJK Hochzoll. Merings Trainer Agustin Barbano vertraut darauf, dass sein Team da weiter macht, wo es gegen den TSV Friedberg II aufgehört hat. (Sonntag, 15 Uhr).

Spitzenreiter Bachern schwimmt gerade auf einer Euphoriewelle und möchte die auch gegen die Augsburger fortsetzen. Die Sport-Freunde sind in diesem Match sicherlich der erklärte Favorit. (Sonntag, 15 Uhr).

Hochzoll – SF Friedberg Betrachtet man den Auftritt im Pokal unter der Woche, so muss man feststellen, dass die Friedberger die Derby-Niederlage gegen Mühlhausen wohl gut verdaut haben. Bei der TSG Hochzoll wird es für die „Ostler“, die auf Spielertrainer Matthias Bauer verzichten müssen, aber nicht leicht, auch die Augsburger haben schon sechs Punkte auf ihrem Konto. (Sonntag, 15 Uhr). (pkl)

Themen Folgen