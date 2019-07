vor 43 Min.

Drei Friedberger schwimmen zu Gold

Auf der Langbahn warten Thomas Schmeikal, Jonas Kreutmeier und Simon Stengl mit klasse Leistungen auf. Zusammen mit Christian Jaumann holen sie auch den Mannschaftspokal.

Von Cornelia Geppert

25 Sportler des TSV Friedberg fuhren mit der Trainerin Nicole Müller nach Donauwörth. Dort erwartete sie ein tolles Freibad mit 50 Meter Sportbecken und mit einem super Ausblick über die Stadt. Gerade die Jüngsten der Wettkampfmannschaft von Angela Reichert und Michelle Lienhart sammelten hier erste Erfahrungen auf der Langbahn. 17 Vereine kämpften um den begehrten Mannschaftspokal für das beste Mannschaftsergebnis, zudem um die Staffel- und Jahrgangsbestenpokale.

Die Staffel gewinnt

Der TSV Friedberg holte mit der Männermannschaft (Simon Stengl, Thomas Schmeikal, Christian Jaumann und Michael Geppert) in der 4x100-Meter-Lagenstaffel den Siegerpokal in einer Zeit von 4:38,78 Minuten. Darauf hatten die vier Jungs zusammen mit ihren Trainerinnen Susanne Spaar und Manuela Spörl hintrainiert. Sie konnten ihre Leistung an diesem Tag punktgenau abrufen, und ließen sechs andere Mannschaften hinter sich.

Der Jahrgangspokal für die punktbeste Leistung ging an Jonas Kreutmeier, der über 50 Meter Rücken in 1:05,98 Minuten die beste Leistung im Jahrgang 2011 bot. Kreutmeier fand sich auf der Langbahn sehr gut zurecht und wurde Erster über 200 Meter Brust in 1:05,98 Minuten und zweimal Zweiter.

Fünfmal gestartet, fünfmal gewonnen

Zudem durfte Thomas Schmeikal (Jahrgang 2004) den Pokal mit nach Hause nehmen. Er hatte über 100 Meter Freistil in 59,96 Sekunden die punktbeste Leistung. Schmeikal war in Bestform und verwandelte seine fünf Starts in Gold. Auch Simon Stengl holte den Goldpokal über die 100 Meter Freistil in einer Zeit von 57,89 Sekunden. Stengl (Jahrgang 1998) zeigte sein schwimmerisches Können an diesem Tag und wurde gleich viermal Erster und einmal Zweiter.

Gold holte Emily Winter (2006) über 200 Meter Schmetterling in 3:53,86 Minuten. Michelle Schönfeldt (Jahrgang 1972) stand über 100 Meter Rücken in 1:31,63 Minuten auf dem Siegertreppchen und gewann Silber über 100 Meter Schmetterling. Michael Geppert, Jahrgang 2001, holte Gold über 100 Meter Rücken in einer Zeit von 1:11,53 Minuten und Silber über 100 Meter Schmetterling.

Besonders zu erwähnen ist die Leistung von Philipp Tränkner (2008), der gleich dreimal Gold über 200, 100 und 50 Meter Brust holte, zudem Dritter über 200 Meter Lagen wurde. Oliver Winterholler (Jahrgang 2008) sicherte sich den ersten Platz über 50 Rücken in 57,17 Sekunden und wurde Zweiter über die 50 Meter Freistil.

Viele bemerkenswerte Leistungen

Silber holte Christian Jaumann (2002) über 100 Meter Brust und zudem noch zweimal Bronze. Auch Weda Kujawa (2004) sicherte sich Silber über 100 Meter Rücken und zweimal Bronze. Michael Meidinger (2006) stand auf Platz zwei über 100 Meter und Platz drei über 100 Meter Freistil. Auch Nikolas Clauditz (2006) sicherte sich Silber über 200 Meter Lagen und zwei Bronzemedaillen. Eine Silbermedaille ging an Janes Stockhammer (2007) über 50 Meter Brust. Antonia Tränkner (2011) holte Silber über 50 Meter Freistil und zweimal Bronze. Martin Wetzel (2009) wurde Zweiter über 50 Meter Brust und Dritter über die 50 Meter Rücken. Besonders gut an diesem Wettkampftag konnte sich Lukas Nagel, Jahrgang 2008, schlagen. Er wurde gleich dreimal mit Silber belohnt – über 100 Meter Brust, 200 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling. Bronze holte er sich auf der 200-Meter-Bruststrecke. Bronze holte Ulrich Winterholler (2009) über 50 Meter Rücken.

In der Mannschaftswertung wurde der Verein Vierter unter 17 Mannschaften. Lisa Auer, Rosa Seebauer, Klara Seebauer, Annika Diemer, Antonia Mayr, Eva Jaumann, Anton Finkenzeller und Sophia Thummerer sammelten bei ihren Starts viele Punkte, die in das Gesamtergebnis mit einflossen.

Themen Folgen