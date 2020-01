Dresden bleibt Friedbergs Angstgegner

So sehr sich Michael Stöcker (beim Angriff) und seine Kollegen auch mühten – viel zu oft blieben die Friedberger Volleyballer am Dresdner Block oder der starken Abwehr der Sachsen hängen. Mit 0:3 kassierte Friedberger die erste Heimniederlage in der laufenden Saison.

Bild: Michael Hochgemuth