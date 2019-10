vor 41 Min.

Dresden ist für Friedberg wieder keine Reise wert

Nach fünf Siegen hintereinander endet die Friedberger Erfolgsserie an der Elbe – und das mit 0:3 Sätzen auch noch ziemlich eindeutig.

Von Christian Hurler

Nach fünf Siegen in Folge mussten sich die Friedberger nun erstmals geschlagen geben. Beim 0:3 in Dresden riss die Erfolgsserie.

Die lange Auswärtsfahrt zum VC Dresden hatten sich die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg natürlich anders vorgestellt. In drei Sätzen müssen sich die Herzogstädter deutlich geschlagen geben. Dabei trat das Team die lange Reise ohne Trainer Fabian Gumpp sowie Kapitän Julian Birkholz, Matthias Kaiser und Christian Hurler an.

Guter Start

Trotz der weiten Anreise starteten die Friedberger gewohnt druckvoll in die Partie und erspielten sich eine kleine Führung. Als Dresden jedoch in der Mitte des Satzes ausglich und anschließend mit 18:16 in Führung ging, zerbrach der bis dato gute Spielaufbau. Ein durchwachsenes Angriffs- und Annahmespiel aufseiten der Friedberger ermöglichte den Gastgebern einen ungefährdeten 25:19-Satzgewinn.

Den zweiten Durchgang begannen die Friedberger erneut konzentriert und führten sogar mit 12:9. Die Friedberger nutzten die Lücken beim Gegner konsequent aus. Doch nach einer Auszeit der Hausherren verloren die Friedberger erneut den Faden und ermöglichten Dresden den schnellen Ausgleich. Danach wurden die Gäste überrumpelt, leisteten sich direkte Annahmefehler und ließen Dresden auf 17:13 enteilen. Die Sachsen sicherten sich dann den zweiten Durchgang mit 25:19.

Hausherren geben den Ton an

Von der 2:0-Satzführung beflügelt gaben die Hausherren nun den Ton an und setzten sich zu Beginn von Satz Nummer drei mit 7:4 ab. Friedberg hielt dagegen und schaffte beim 11:11 sogar wieder den Ausgleich, doch hielt dieser Aufschwung nicht lange an. Dresden setzte sich ab und bestrafte die hohe Fehlerquote der Friedberger gnadenlos.

Mit 25:19 ging auch der dritte Durchgang nach Dresden. Lange haben die Volleyballer des TSV nicht Zeit, sich von dieser Auswärtsniederlage zu erholen. Am kommenden Wochenende wartet schon das nächste Heimspiel gegen den TSV Deggendorf.

„Wir haben heute vor allem im Aufschlag und in der Annahme unter unseren Möglichkeiten gespielt. Hätten wir uns in den Schlussphasen etwas stabilisiert, wäre bestimmt mehr drin gewesen. Jetzt müssen wir die Fehler eben analysieren und uns auf das nächste Heimspiel vorbereiten. Ich denke, dass wir schnell wieder in die Spur finden“, meinte Hannes Steffan.

TSV Friedberg M. Hurler, Ja. Birkholz, Stöcker, Décombe, Husemann, Strobel, Erhardt, Luber, Pohl, Steffan

Themen folgen