Duo aus Harthausen-Paar zielt am besten

Laura Mair (Harthausen-Paar) erzielte in der Gauoberliga 390 Ringe. Jetzt müssen die Luftgewehrschützen erst einmal pausieren.

Meister Ottmaring setzt sich knapp in der Gauoberliga durch. Ein deutliches Ergebnis gibt es in der A-Klasse der Luftgewehrschützen im Gau Friedberg.

Von Martina Schneemayer

Nach zwei Rundenwettkämpfen im Fernwettkampf-Modus ist für die Luftgewehrschützen im Schützengau Friedberg vorerst wieder Schluss.

In der Gauoberliga meldeten der amtierende Meister Ottmaring I und Bachern I ein sehr knappes Ergebnis. Nur fünf Ringe trennten die Lokalrivalen (1525:1520). Jeweils 390 Ringe erzielten Laura Mair und Markus Späth (beide Harthausen-Paar I) im Match gegen Haberskirch-Unterzell I. Sie siegten mit 1533:1467. Aufsteiger Aulzhausen I bezwang Mering II mit 1479:1450.

In der Gauliga wurde der Wettkampf zwischen Derching I und Egenburg I verlegt. Absteiger Mandicho Merching I unterlag Ried II (1398:1461). Friedberg I besiegte Freienried I mit 1509:1467. Hierbei war Peter Hrabowsky (Friedberg I) mit seinen 388 Ringen maßgeblich beteiligt. Das Aufsteigerduell zwischen Stätzling I und Wulfertshausen I verloren die Stätzlinger mit 1421:1462. Nur sechs Ringe trennten Mering-St.Afra I und Heinrichshofen I (1459:1465). Gut 100 Ringe mehr konnte in der A-Klasse Absteiger Aulzhausen II gegen Egenburg II (1416:1312) erzielen. Absteiger Ottmaring III musste sich Kissing II geschlagen geben (1414:1436). Aufsteiger Tell Dasing I (1374:1436 gegen Bachern III) und Heinrichshofen II (1433:1472 gegen Harthausen-Paar II) konnten nicht punkten.

In der ersten Gruppe der B-Klasse holte Hubertus Baindlkirch I gegen Schmiechen I zwei Punkte (1404:1381). Reinhard Keller (Baindlkirch I) war mit 373 Ringen der beste Schütze seiner Klasse. Den Sieg im Kampf der Absteiger zwischen Wulfertshausen II und Rieden I holte sich Rieden mit 1436:1407. In der zweiten Gruppe meldete der Aufsteiger Hörmannsberg I kein Ergebnis. Falls dieser nicht nachgeholt wird, gewinnt ihr Gegner Aufsteiger Steinach I ohne Anstrengung. Mit nur fünf Ringen weniger auf dem Konto unterlag Freienried II den Schützen des Aufsteigers Kissing III (1357:1362).

Mit jeweils vier Mannschaften ist die C-Klasse gering besetzt. Erneut trat Rinnenthal I nicht an und schenkte dem Gegner Absteiger Ried IV die Punkte. Steinach II gegen Absteiger Tegernbach I eine Niederlage (1001:1037). Ottmaring II erbrachte eine gute Teamleistung (1017:968 gegen Eurasburg I). Daran beteiligt war vor allem Lisa-Marie Mayr (Ottmaring II) mit 287 Ringen.

Beste Einzelschützen

Gau-Oberliga Laura Mair und Markus Späth (beide Harthausen-Paar I) je 390 Ringe, Julian Baur (Ottmaring I) 386.

Gauliga Peter Hrabowsky (Friedberg I) 388, Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 384, Eva-Maria Osterrieder (Kissing I) sowie Markus Pfister (Ried II) je 380.

A-Klasse Hans-Jürgen Späth (Harthausen-Paar II) 384, Martin Pest (Kissing II) 382, Andreas Reiter (Aulzhausen II) 376.

B-Klasse Reinhard Keller (Baindlkirch I) 373, Peter Elbl (Wulfertshausen II) sowie Johann Fischer (Bachern II) je 369.

C-Klasse Lisa-Marie Mayr (Ottmaring II) 287, Renate Wecker (Tegernbach I) 281, Max Widmann (Baindlkirch II) 267.

