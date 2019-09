00:02 Uhr

Durchwachsener Saisonauftakt für Kissing

Während die erste Mannschaft verliert, gewinnt die zweite überraschend

Von Johann Hamberger

Nach dem glücklichen Aufstieg der Tischtennis-Herren I des KSC in die Bezirksliga konnte sich das Team mit „Heimkehrer“ Thomas Gräbner verstärken – somit sieht man nach zusätzlichen Umstellungen in der Rangliste dem Ziel „Klassenerhalt“ eigentlich gelassen entgegen. Allerdings musste das Team im ersten Spiel gleich zum sehr starken TSV Balzhausen reisen, gegen den sich die Kissinger immer schon schwergetan haben.

In den Doppeln siegten Fuchs/Spengler und Riemer/Nilson, doch nach Niederlagen von Thomas Gräbner, Flo Schneider und Andy Riemer gingen die Gastgeber mit 4:2 in Führung. Peter Fuchs und Gerald Spengler schafften den Anschluss, aber Olaf Nilson musste seinem Gegner zum Zwischenstand von 4:5 gratulieren. In der zweiten Einzelrunde schaffte lediglich Peter Fuchs noch einen Punktgewinn für die Kissinger, sodass im ersten Spiel eine 5:9-Niederlage zu Buche stand. Im nächsten Spiel am kommenden Montag hat die Herren I den SV Mindelzell zu Gast und hofft natürlich auf ein besseres Ergebnis.

Die Herren II, über den Relegationssieg in die Bezirksklasse A aufgestiegen, empfing mit dem TTC Friedberg eines der starken Teams dieser Klasse. Allerdings hatten die Friedberger Aufstellungssorgen, und die Kissinger gingen mit aller Ernsthaftigkeit ans Werk. Heinrich/Lindner, Grübl/Schnepp und Albrecht H./Pemsl holten mit drei klaren Doppelsiegen die ersten Punkte und Jochen Heinrich stellte sogar auf 4:0 für das KSC-Team. Gerhard Grübl und Max Lindner mussten die ersten Punkte der Gäste zulassen, aber Hans Albrecht, Günter Schnepp, Peter Pemsl und erneut der toll aufspielende Jochen Heinrich stellten auf 8:3 für die Hausherren. Als Grübl auch im zweiten Spiel unterlag, war es Max Lindner vorbehalten, in einem spannenden Match den Siegpunkt für die Herren II einzufahren. Für das Team ist der Auftakt gelungen und als Nächstes ist der FSV Wehringen am kommenden Mittwoch in Kissing zu Gast.

Die neu gemeldete Herren IV geht in der Bezirksklasse D (4er-Liga) ins Rennen und musste im ersten Spiel zum FC Haunstetten II reisen. Nach zwei Doppelsiegen von Harnohs/Albrecht R. und Nosky R./Hamberger sowie zwei Einzelsiegen von Norbert Harnohs und Hans Hamberger lag man 4:0 in Führung. Allerdings unterlagen Rudi Albrecht und Roland Nosky, doch Harnohs und Hamberger stellten auf 6:2 für die Kissinger. Danach aber ging dem Team buchstäblich „die Luft aus“ und in den verbleibenden Partien konnte kein Punkt mehr gewonnen werden, sodass am Ende eine bittere 6:8-Niederlage zu Buche stand.

Gleich am Tag darauf hatte man die ebenfalls neu zusammengestellte Truppe vom BC Rinnenthal IV im Paartalhallen-Trainingsraum zu Gast. Diesmal ließen die Kissinger nichts anbrennen. Edgar Ossner, Hans Hamberger, Rudi Albrecht und Roland Nosky gaben insgesamt nur einen Satz ab und siegten klar mit 8:0 Punkten. Nach einer Woche mit zwei Liga- und einem Pokalspiel hat das Team von Mannschaftsführer Roland Nosky etwas Pause, denn die nächste Partie ist erst am Freitag, 11. Oktober, beim TSV Merching II zu bestreiten.

