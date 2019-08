28.08.2019

EM-Teilnahme: Sie suchen Unterstützung für ihren Traum

Als Deutsche Meister in der Tempo-Übung darf das Akrobaten-Trio Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner des TSV Friedberg bei den Europameisterschaften 2019 in Israel antreten.

Ein Trio des TSV Friedberg ist für die Europameisterschaft in Israel nominiert worden. Um die Kosten zu stemmen, hat es eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

Von Werner Miller

Das Warten auf die Entscheidung des Gremiums des Deutschen Sportakrobatik Bunds war für die Mädchen und ihre Eltern nervenaufreibend. Wie berichtet, hat das Friedberger Trio es aber geschafft. Sie sind für die Europameisterschaft in Holon in Israel nominiert worden. Damit stehen die 15-jährige Lucia Gaag, die 16-jährige Emelie Brauchle und die elfjährige Laura Kirschner zum ersten Mal im Deutschen Nationalteam.

Vom 24. bis 27. Oktober stellen sie sich in der Damen Age Group – elf bis 16 Jahre – der internationalen Konkurrenz. Noch gibt es aber ein Problem. Die Kosten für die Teilnahme sind hoch. Daher hat das Friedberger Trio eine Crowdfunding-Aktion im Internet gestartet und hofft auf finanzielle Unterstützung.

Seit fünf Jahren turnen die Friedbergerinnen zusammen

Seit fünf Jahren turnen die Mädchen in der Sparte Sportakrobatik bei der Turnabteilung des TSV Friedberg. Ihr größtes Ziel: Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein und ihre Übungen vor großem, internationalen Publikum zu präsentieren. Nun ist es soweit, die drei fliegen am 21. Oktober nach Israel.

Bis dahin war es ein weiter Weg. Voraussetzung für die Nominierung waren die Teilnahmen an internationalen Turnieren sowie an den deutschen Meisterschaften mit konstanten und überzeugenden Leistungen. Als Auftakt diente der internationale Acro-Cup in Albershausen, wo sich die drei Mädchen in der höheren Altersklasse der Junioren 1 unter den besten drei deutschen Formationen, teilweise führend, einordneten. Auch bei der deutschen Meisterschaft der Jugend in Wilhelmshaven waren die drei erfolgreich. Lucia, Emelie und Laura beendeten die Qualifikationswettkämpfe mit den gezeigten Balance- und Tempoübungen auf dem ersten Platz. Da nur diese beiden Disziplinen für die internationale Altersklasse der Age-Group relevant sind, hatten die drei Mädchen damit den Fuß in die Tür zur Nominierung bekommen.

Beim letzten Wettkampf vor der Sommerpause, den deutschen Meisterschaften der Junioren 1 in Aachen, unterstrichen sie dann nochmals ihre Ambitionen auf den Platz in der Nationalmannschaft. Der Wettkampf verlief für die drei nicht ganz fehlerlos, dennoch erkämpfte sich das Trio den obersten Podestplatz in der Tempoübung. Die drei wurden damit deutsche Meisterinnen unter den Damengruppen der Zwölf- bis 18-Jährigen.

Da die Sportakrobatik noch nicht olympisch ist, erhalten sie aber trotz Zugehörigkeit im Bundeskader keinerlei finanzielle Unterstützung. Die Wettkämpfe und Lehrgänge im In- und Ausland müssen sie selbst finanzieren. Die Kosten für die Teilnahme an der Europameisterschaft belaufen sich laut dem Team auf 1400 Euro je Sportler. Die müssten von den eigenen Familien getragen werden. Hinzu kommen für eine optimale EM-Vorbereitung weitere Lehrgänge und Wettkämpfe im In- und Ausland sowie die Anschaffung neuer Wettkampfanzüge.

Trainer begleitet das TSV-Team auch im Urlaub

Mit der Crowdfunding-Aktion hofft das Trio nun, dass ihm zum Teil finanziell unter die Arme gegriffen wird. „Jeder einzelne Euro hilft“, sagen die Mädchen.

Auch ihren Heimtrainer Wlad Ljubimov, der das Trio nach Israel begleitet, möchten sie bei der Spendenaktion mit ins Boot holen und die gesammelte Summe durch vier teilen. Ljubimov stehe die meiste Zeit ehrenamtlich in der Halle und verbringe sogar seine Arbeitsurlaube mit seinen Mädchen in Trainingslagern. Das würden die drei gerne honorieren.

Wie Spender das Team unterstützen können, steht hier.

