Egenburg schnappt sich den Steinbrecher-Cup

Der VfL setzt sich beim Turnier des Kissinger SC durch.

Von Roland Gottwald

Schon vor der abendlichen Weihnachtsfeier gab es für die Egenburger Fußballer die Bescherung. Turniersponsor Uwe Steinbrecher überreichte dem Spielführer des VfL einen Gutschein für Sportbekleidung, einzulösen bei Steinbrecher Teamsport.

Zu diesem Zeitpunkt saß die Enttäuschung beim SV Mering II aufgrund der 1:2-Endspielniederlage noch tief. Verständlich, denn die junge und talentierte Truppe zeigte einen tollen Hallen-Fußball und wäre ebenso ein würdiger Titelträger gewesen. Beide Mannschaften schenkten sich im Endspiel nichts und spielten durchgängig Vollgas – ein klares Statement für den Hallenfußball nach den alten Regeln.

Schiedsrichter haben keine Probleme

Keinerlei Probleme hatten die Unparteiischen Tröger, Bleicher und Istrefi. Relativ früh konnte man einordnen, wer am Ende vorn und wer eher im hinteren Bereich der Tabelle stehen wird. Egenburg zeigte dem nicht überzeugenden KSC II gleich die Grenzen auf und siegte deutlich mit 3:0. In Gruppe B siegte zunächst Mering II gegen die zu verspielt agierende Türkspor-Truppe mit 4:1. Auch das Dreamteam startete mit dem gleichen Ergebnis gegen den enttäuschenden TSV Mühlhausen und musste erst im dritten Gruppenspiel dem SV Mering II die Punkte überlassen. Das verwunderte nicht, war der Altersdurchschnitt beim des Dreamteam mehr als doppelt so hoch. Ein Novum war auch, dass bei Mering Sohn Maxi Kless auf dem Feld war und Papa Robby Kless im Kissinger Tor stand – und ihm sein Sohn auch einen Treffer ins Netz setzte. Kissing unterlag mit 0:3 im einzigen Spiel, in dem Torjäger André Pusch keinen seiner zahlreichen Treffer erzielte. In den Halbfinals setzte sich Egenburg ebenso deutlich mit 4:1 durch, wie der SV Mering II gegen Bachern (5:2). Im kleinen Finale gewann Türkspor Augsburg mit 5:3 und erhielt einen Spielball vom Sponsor überreicht – auch der SV Mering II durfte einen Spielball mit nach Hause mitnehmen. Die weiteren Platzierungen: Fünfter Platz KSC II durch ein 1:0 gegen das Dreamteam. Den siebten Platz erreichte Neusäß II mit einem 7:3 gegen den TSV Mühlhausen.

