vor 20 Min.

Ein Ausfall schmerzt Friedberg

Das TSV-Team hat es ohne zwei Top-Turnerinnen schwer und verpasst den Direktaufstieg in die Oberliga 2. Nun geht es im Herbst in die Relegationsrunde.

Von Werner Miller

Wie hatte sich da Team 1 der Kunstturnerinnen des TSV Friedberg doch hart auf den zweiten Wettkampf der bayerischen Turnliga Frauen in Pfuhl vorbereitet. Aber auf die Schreckensnachricht, dass neben Sarah Eckert auch Laura Hitzler dem entscheidenden Wettkampf aus privaten Gründen fernbleiben musste, waren die Mädchen nicht vorbereitet. Und so schlug auch das Unternehmen Aufstieg fehl – die Friedbergerinnen müssen nun im Herbst in die Relegation.

Das Friedberger Team startete mit Angelina Jauer, Julia Roth, Celine Schier, Melina Kullmann, Hanna Janicher, Lia Menter und Leonie Barth ohne die beiden Topturnerinnen mit dem größten Bemühen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Trotzdem lief einiges schief. Schon beim Sprung stürzten Melina Kullmann und Celine Schier. Dafür konnte Angelina Jauer mit 12,45 Punkten den besten Sprung einbringen. Am Stufenbarren lief es wider Erwarten dann gut. Alle konnten ihre Übungen ohne größere Fehler durchturnen und wurden mit guten Wertungen belohnt. Am Balken turnte lediglich Lia Menter ohne Sturz und punktete mit 12,85 Punkten sehr gut. Angelina Jauer und Julia Roth mussten beim Salto rückwärts vom Gerät, ebenso wie auch Leonie Barth, die beim Flick-Flack vom Balken absteigen musste. Dadurch gingen in der Wertung jeweils ein Punkt verloren.

Zu diesem Zeitpunkt waren es schon drei Punkte weniger als im Vorkampf. Am Boden lief es wiederum sehr gut. Nach einem durchwachsenen Wettkampf sprang letztendlich nur ein fünfter Platz heraus.

Da sich die Turnerinnen beim ersten Wettkampf in Illertissen bis auf Platz zwei vorgekämpft hatten, lag die Mannschaft in der Addition beider Wettkämpfe doch überraschend auf Tabellenplatz drei. Das bedeutet letztlich, dass Friedberg in die Relegation nach Waging muss und noch einmal die Chance zum Aufstieg in die Oberliga 2 erhält. Im Herbst wollen die jungen Damen dann dieses ehrgeizige Vorhaben mit aller Macht angehen.

