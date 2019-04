vor 22 Min.

Ein Doppelsieg hält Kissing im Rennen

Der BSC liegt in der Bayernliga weiter auf Platz zwei. Noch aber hat das Team auch Chancen auf die Meisterschaft

Von Sandra Lederer

Im Endspurt der Snooker-Bayernliga-Saison musste die erste Mannschaft des BSC Kissing zweimal bei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte antreten. Beide Male demonstrierte man seine Stärke und siegte jeweils mit 7:2.

Die erste Begegnung fand beim Schlusslicht in Kempten statt. Dennoch zeigten die Allgäuer Karl Riedl, Markus Kempter und Andreas Karban Biss beim Spiel gegen Kissing. Darüber hinaus hatten die Kissinger mit schlechten Spielbedingungen zu kämpfen: Das Vereinsheim bot nur zwei Tische, was lange Wartezeiten zur Folge hatte.

Zunächst gingen also nur Roberto Abart und Sebastian Seyßler an den Start. Stammspieler Abart setzte sich erfolgreich gegen Kemptens stärksten Mann Riedl mit 2:0 durch. Seyßler spielt normalerweise in der zweiten Mannschaft des BSC, agierte aber dank seiner Bayernliga-Erfahrung aus der vergangenen Saison hoch motiviert. Dennoch musste er sich mit 0:2 geschlagen heben.

Nach einer längeren Wartezeit kam auch Thomas Egger, der dritte Kissinger Spieler, zum Zug, musste sich aber erst warmspielen. Daher ging der erste Frame an Karban. Spätestens zum zweiten Frame war Egger aber wieder in Topform, drehte den Spieß um und holte seinem Team den zweiten Punkt. Unterdessen sicherte sich Riedl den zweiten Kemptener gegen Seyßler. Dies sollte dann aber auch schon der letzte Punkt für die Allgäuer sein. In den weiteren Begegnungen siegten die Kissinger souverän mit 2:0.

Ähnlich deutlich verlief das nächste Spiel gegen den TSV Burgebrach. Hier war Stammspieler Markus Hertle wieder am Start, der seine erste Begegnung gegen Peter Hoch auch gleich mit 2:0 gewann. Thomas Egger und Roberto Abart lagen gegen Jonas Gräbner und Martin Reißig zunächst zurück, konnten die erste Runde aber dann doch für Kissing perfekt machen. Und die zweite Runde brachte auch schon den Gesamtsieg für die Gäste, dank der starken Leistungen von Egger und Abart. Nur Hertle strauchelte im Spiel gegen den stärksten Spieler der Heimmannschaft, Jonas Gräbner. Mit zwei weiteren Siegen und nur einer Niederlage in der dritten Runde stand es letztlich auch hier am Ende 7:2 für Kissing. Mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer, den 1. Münchner SC, geht Kissing in die letzten beiden Spieltage der Saison. Dank des Vorsprungs von neun Punkten auf den Tabellendritten ist dem BSC Rang zwei nicht mehr streitig zu machen, auch die Meisterschaft ist theoretisch noch drin. Weitere drei Punkte kann der BSC am Sonntag, 28. April im eigenen Vereinsheim gegen den PBC Lauingen holen.

