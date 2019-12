Ein Friedberger Duo feiert seinen letzten Sieg

Plus Zwei Duos des TSV Friedberg holen sich beim internationalen Zwinger-Cup in Dresden jeweils Platz eins. Für eine Formation war es zudem der letzte gemeinsame Auftritt.

Zum letzten Mal in diesem Jahr waren die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg unterwegs. Und sie sorgten beim internationalen Zwinger-Cup für Furore, wobei es für ein Duo der letzte gemeinsame Auftritt war. Sina Lippert und Margaritta Vugman krönten ihre gemeinsame Laufbahn mit einer Goldmedaille.

Immer stärker sorgen die Sportakrobatinnenen des TSV Friedberg, vorwiegend international für Aufsehen. Zum Abschluss des Kalender- und gleichzeitig des Wettkampfjahres reisten die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg nach Dresden zur bereits 5. Auflage des internationalen Zwinger Pokals. Teilnehmende Nationen waren unter anderem die Schweiz, Tschechien, Ungarn, Dänemark, Russland sowie die weit angereisten Gäste aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Für den TSV Friedberg gingen in Dresden dabei vier Formationen an den Start.

Beim internationalen Zwinger-Pokal stachen die Gruppen des TSV Friedberg heraus. Oben von links: Trainer Wlad Ljubimov, Alexandra Hesse, Trainerin Sandra Maresch, Jana Semenchenko. Mitte von links: Lilly Maresch, Lena Sandmeier, Margaritta Vugmann, Laura Kirschner, Lea Hackl. Vorne von links: Emelie Brauchle, Sina Lippert und Lucia Gaag.

Semenchenko/Maresch holen den Zwingerpokal

Im großen Starterfeld der Damenpaare beweisen Jana Semenchenko und ihre Partnerin Lilly Maresch vom benachbarten SAV Augsburg-Hochzoll ein weiteres Mal ihre Souveränität. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die beiden mit einem russischen Paar aus Kaliningrad. Semenchenko/Maresch konnten ihren hauchdünnen Vorsprung aus der Qualifikation im Finale noch weiter ausbauen. So landeten sie nicht nur verdient dreimal auf dem ersten Platz, sondern erhielten zudem den begehrenswerten Zwingerpokal für die Höchstpunktzahl in einer geturnten Übung unter den Paardisziplinen ihrer Altersklasse.

Gelungene Premiere

Eine Premiere feierte das Trio mit Alexandra Hesse, Lena Sandmeir und Lea Hackl, welche zum ersten Mal gemeinsam in der Altersklasse der Junioren 1 starteten. Eine große Herausforderung für die drei jungen Mädchen, die seit weniger als einem Jahr zusammen trainieren. Diese meisterten sie mit großer Motivation und präsentierten in Dresden ihren derzeitigen Stand und vor allem das Potenzial, das in ihnen steckt. Am Ende des Wettkampfes belegten sie den vierten Platz und mussten sich so mit der „Holzmedaille“ zufrieden geben.

TSV-Trio auf Rang drei

Auch Lucia Gaag, Emelie Brauchle sowie Laura Kirschner starteten bereits sechs Wochen nach ihrem Debüt bei der Europameisterschaft in der nächsthöheren Altersklasse. Viel Zeit zur Vorbereitung war somit nicht gegeben. Nichtsdestotrotz absolvierten sie einen gelungenen Wettkampf und präsentierten neu erlernte Elemente mit erhöhten Schwierigkeiten. Dabei landeten die drei Mädchen mit ihrer Dynamik-Übung auf dem ersten Platz und bekamen für ihre Balance Übung sowie im Mehrkampf die Bronzemedaille verliehen.

Glorreiches Ende der gemeinsamen Zeit

Mit einem erfolgreichen Ergebnis kehrt das Senioren Damenpaar mit Sina Lippert und Margaritta Vugman aus Dresden zurück. Mit dem zweiten Platz in der Dynamik-Übung und dem ersten Platz in der Balance-Übung gingen die beiden Mädchen als Erstplatzierte in das Mehrkampffinale. Zum letzten Mal nicht nur in diesem Jahr, sondern auch zum letzten Mal in ihrer gemeinsamen Laufbahn betraten die beiden die Bodenfläche. Unter tobendem Applaus wurden sie auf die Wettkampffläche gebeten und unterhielten entsprechend die Zuschauer wie auch die Kampfrichter. Ihre letzte gemeinsame Vorstellung war diesen die Goldmedaille wert und so beendeten das Paar ihre gemeinsame Reise auf dem obersten Podestplatz. Ein tolles vorweihnachtliches Geschenk und großartiger Abschluss für die beiden Mädchen des TSV Friedberg.