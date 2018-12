Ein Kissinger Nachwuchstalent triumphiert

vor 52 Min.

Ben Deppenkemper aus Kissing wird in souveräner Manier Augsburger Kreismeister

Von Delf Friedrich

Beim Augsburger Jugendturnier trumpften zwei Kissinger Spieler – Simon Kutschenreuter (U12) und Den Deppenkemper (U14) ganz groß auf – Deppenkemper wurde in seiner Altersklasse Kreismeister.

Es verwundert manchmal, dass die Kreise bei Sportverbänden nicht identisch mit den politischen Landkreisen sind. So gehört im schwäbisch-bayerischen Schach zum Augsburger Kreis nicht nur Augsburg Stadt und Land, sondern darüber hinaus größte Teile des Landkreises Aichach-Friedberg sowie einiges vom Donau-Ries bis Rain am Lech. Umso höher zu bewerten sind die Erfolge der jugendlichen Schachspieler, die bei der Augsburger Jugend-Kreismeisterschaft vorne mitspielten.

46 jugendliche Schachfreaks aus dem Augsburger Schachverband kämpften im Schachzentrum des TSV Haunstetten um die Plätze. Gespielt wurde im „Schweizer System“. Nach jeder Runde kommen Spieler mit etwa gleicher Spielstärke – ermittelt aus der Punktzahl – zusammen.

Der Kissinger Simon Kutschenreuter konnte nach sieben hart umkämpften Runden seine Plakette für einen hervorragenden sechsten Platz in seiner Altersklasse entgegennehmen. Noch besser erging es Ben Deppenkemper. In den ersten Runden gelang es ihm immer wieder, die Gegner nach Bauerngewinnen in der Eröffnung mit überfallartigem Durchbruch und Damenumwandlung zu düpieren. Zäh und lange ausgeglichen gestaltete sich in der vorletzten Runde sein Kampf gegen einen Gleichaltrigen aus Mering. Doch auch hier eroberte der Kissinger mit einem Freibauern die gegnerische Bastion, opferte gekonnt, verwandelte Bauer gegen Dame und gewann. In der letzten Partie besiegte Ben Deppenkemper souverän einen Spieler aus Kriegshaber, der aufgrund seiner Wertungszahl wesentlich höher eingestuft war.

Mit 4,5 von fünf möglichen Punkten wurde Ben Deppenkemper unangefochten Kreismeister. Die „Großen“ im Kissinger Schachverein sind stolz darauf, dass sich ein Eigengewächs anschickt, ebenfalls ein „Großer“ zu werden. Und alle hoffen, dass Jugendleiter Dieter Bublies noch weitere „Rohlinge“ zu leuchtenden Brillanten schleift.

Ben Deppenkemper hat sich mit diesem Erfolg gleichzeitig für die Teilnahme an der schwäbischen Einzelmeisterschaft im März 2019 qualifiziert.

