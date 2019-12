vor 23 Min.

Ein Landesligist ist der Top-Favorit

Jürgen Schmid war in den letzten Jahren mit dem TSV Dasing in der Halle sehr erfolgreich. In dieser Hallensaison schickt der Erfolgscoach einen Mix aus erfahrenen und jungen Spielern in die Turniere.

Landkreis-Vorrunde in Dasing ist hervorragend besetzt. Neben dem VfR Neuburg wollen auch zwei Bezirksligisten und der Gastgeber in die Endrunde. Eine Absage sorgt für Ärger.

Von Reinhold Rummel

Er rollt wieder – der Ball und zwar bei drei Vorrundenturnieren zur Landkreismeisterschaft Augsburg/Aichach-Friedberg. Zwei steigen am Samstag in Friedberg (siehe Bericht Seite 8), eine am Sonntag, 22. Dezember, ab 15 Uhr in der Dasinger Dreifachhalle.

Und die ist gut besetzt. So spielen in Gruppe 1 der VfR Neuburg (Landesliga), TSV Dasing, BC Rinnenthal (beide Kreisliga) und SF Bachern (Kreisklasse). In Gruppe 2 streiten der FC Affing, FC Stätzling (beide Bezirksliga) und der TSV Rehling (Kreisklasse) um eines der beiden Tickets für die Finalrunde am Samstag, 28. Dezember, ab 17 Uhr ebenfalls in Dasing. Als vierte Mannschaft in Gruppe 2 war eigentlich der Kreisliga-Herbstmeister BC Aichach vorgesehen – doch das Team aus der Kreisstadt sagte am Freitag seine Teilnahme kurzfristig ab. Sehr zum Ärger des Ausrichters übrigens. Sollte sich noch ein Interessent finden, könnte der für Aichach einspringen, hieß es seitens des TSV Dasing – ansonsten wird in dieser Gruppe mit drei Teams gespielt.

Landesligist will Spaß haben

Als ranghöchster Teilnehmer reist der Landesligist VfR Neuburg in Dasing an. Trainer Christian Krzyzanowski freut sich auf den Hallenkick: „Wir hatten nun fast vier Wochen Pause“, sagt er und sieht dies als willkommene Abwechslung vor den Feiertagen. Der 43-Jährige hat zu seiner aktiven Zeit selbst gerne in der Halle gespielt. Die Neuburger, die in ihrer zweiten Landesliga-Saison hinter dem souveränen Spitzenreiter Gundelfingen auf Rang zwei überwintern, wollen mit einer starken Besetzung ihrer Favoritenrolle in der Halle gerecht werden. Christian Krzyzanowski will mit seinem Team in Dasing Spaß am Hallenfußball haben. „Das haben wir auch immer wieder unseren eigenen Turnier bewiesen“, so der ehemalige Landesliga-Spieler, der unter anderen für Pipinsried, Schwaben Augsburg und den MTV Ingolstadt aktiv war.

Bachern geht es locker an

Gegner der Neuburger sind die beiden Kreisligisten BC Rinnenthal und TSV Dasing sowie der Kreisklasissten SF Bachern. Die SportFreunde freuen sich bereits auf die Begegnungen gegen die höherklassigen Vereine, so Spielertrainer Michael Guggenmos: „Wir gehen dies locker an und wollen ordentliche Ergebnisse erzielen.“ Der früher Juniorenspieler des FC Augsburg sieht den Hallenkick nach den Futsalregeln bei weitem nicht mehr so verletzungsträchtig. „Die Technik steht noch mehr im Mittelpunkt“, meinte er.

Dagegen ist Rinnenthals Coach Lubos Cerny kein großer Freund der Halle. „Wenn ich dann aber an der Außenlinie stehe, dann bin ich zu hundert Prozent fokussiert auf den Fußball“, sagte er jedoch. Der Rinnenthaler Coach will natürlich mit seinem Team das Optimum abliefern.

Für Jürgen Schmid, dem zum Saisonende scheidenden Dasinger Coach, ist die Hallenrunde seit Jahren eine gute Alternative in der langen Winterpause. „Klar haben wir natürlich mit unserer Halle optimale Voraussetzungen“, meinte Schmid, der die Hallenauftritt aber auch nicht überbewerten will. Zumal sich sein Team in der Herbstserie permanent mit zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen quälen musste. So haben auch die angeschlagenen Akteure Pause. Schmid will mit einem Mix aus erfahrenen Hallenakteuren und jungen Nachwuchsspielern die Turniere bestreiten. „Wir werden wieder versuchen, einige höherklassige Mannschaften zu ärgern“, geht er die Aufgabe optimistisch an, zumal sein Team für die Endrunde als Hausherr bereits gesetzt ist.

Stätzling will weiterkommen

Wieder mit viel Spaß in der Hallenrunde will sich Bezirkligist FC Stätzling beteiligen. Hallenexperte Rainer Koch sieht dies auch als willkommene Abwechslung. „Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bewiesen und freuen uns deshalb bereits wieder auf diese Turniere.“ Koch wird in Dasing passen müssen, dafür wird Franz Losert die sportliche Verantwortung tragen. Koch: „Ich hoffe natürlich, dass wir weiter kommen, damit ich dann beim Endrundenturnier dabei sein kann.“

Beim FC Affing weilen die beiden Cheftrainer Marc-Abdu Al-Jajeh und Tobias Jorsch im Urlaub, so Teammanager Markus Berchtenbreiter. Deshalb wird Präsident Robert Lindermeier selbst die Betreuung des Teams übernehmen. Der wünscht sich vor allem einen von Spaß geprägten Auftritt seines FC Affing. „Wir haben genügend Spieler, die gerne in der Halle spielen“, so Lindermeier. Wer fit ist, wird in Dasing dabei sein um in den Vorrundenspielen gegen die Lokalrivalen FC Stätzling und den TSV Rehling die Afifnger Farben zu vertreten. Der größte Außenseiter ist sicherlich der TSV Rehling.

