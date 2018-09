vor 33 Min.

Ein Schiedsrichter geht k. o. Lokalsport

Kuriose Szene beim Spiel des TSV Friedberg. Rinnenthal liefert in Aichach eine schwache zweite Halbzeit ab und verliert letztlich klar

Von Otmar Selder und Peter Kleist

Die Erfolgsstory des TSV Friedberg geht weiter, auch in der Firnhaberau siegte der TSV mit 3:1. Rinnenthal verlor in Aichach.

TSVFirnhaberau – TSV Friedberg 1:3 Schon früh herrschte in dem Duell der Aufsteiger Aufregung: Schiedsrichter Benedikt Müller (Aichach) bekam in der dritten Minute aus kürzester Entfernung einen scharfen Ball an den Kopf, ging zu Boden ging und konnte nicht mehr weitermachen. Er wurde von seinem Linienrichter Simon Winter ersetzt, der aber mit der Leitung etwas überfordert wirkte. Es war lange Zeit aber kein gutes Spiel der ohne den verletzten Marko Mladenovic angetretenen Friedberger, erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnte man die Qualitäten erkennen, die das Team so weit brachten. Patrick Bülles traf in der 30. Minute per Nachschuss zum 1:0 für den Gast, Philipp Boser hatte zuvor einen Freistoß an den Pfosten gesetzt. Nach dem Wechsel kamen die Platzherren auf und setzten die Friedberger Abwehr mehr und mehr unter Druck. Doch das kam letztlich den Kontern von Pietruska, Bülles, Haug und Co. entgegen. Der eingewechselte Rajc schloss in der 71. Minute eine Kombination über Boser und Bülles zum 2:0 ab, und als Bülles dann noch selbst das Leder humorlos ins Dreieck donnerte (86.), waren die Punkte gesichert. Der beste Mann der Gastgeber, Dijeme Faye überlupfte in der 88. Minute den Minuten vorher sensationell reagierenden Keeper Markus Zimmermann zum 1:3.

BC Aichach – BC Rinnenthal 3:0 Das war der erste Dämpfer für die so gut gestarteten Rinnenthaler, die in der Kreisstadt aber ohne ihren verletzten Spielertrainr und Torjäger Markus Rolle auskommen mussten. In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Einmal musste Rinnenthals Raabe in letzter Not klären (16.), doch nur zwei Minuten später hatten der BCR dann die bis dato größte Chance: Friedl passte flach in die Mitte, doch dort scheiterte Oswald schließlich am Aichacher Schlussmann.

Nach dem Seitenwechsel aber war es plötzlich wie abgerissen beim BCR. „Aichach spielt besser, als es der Tabellenstand sagt“, mahnte der ehemalige Abteilungsleiter Thomas Lindemeyer schon zur Pause. In den zweiten 45 Minuten passte beim BCR auch die Körpersprache nicht mehr, Aichach übernahm mehr und mehr das Kommando und ging schließlich durch Wehren mit 1:0 in Führung. Der verwertete eine flache Hereingabe sicher zum 1:0. Nur acht Minuten später war es wieder Wehren, der davon profitierte, dass die Gästeabwehr einen Ball unnötig vertändelte. In der 88. Minute machte schließlich Brunner mit dem 3:0 den Deckel drauf. (pkl)

