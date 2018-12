19:49 Uhr

Ein Schuss entscheidet Lokalsport

Bei Elf und Eins Freienried werden die neuen Könige gekürt. In keiner Kategorie ist in diesem Jahr ein Stechen nötig.

Von Lorenz Steinhard

Bei den Schützen des Elf und Eins Freienried wurde die Königswürde neu vergeben. Ebenso wurden an diesem Abend die Vereinsmeister bekannt gegeben.

Die Freienrieder Schützen ermitteln ihre Schützenkönige traditionsgemäß mit nur einem Schuss. Der Schütze mit dem besten Ergebnis gewinnt. In diesem Jahr war es in allen drei Kategorien bereits im ersten Durchgang entschieden, es war kein Stechschuss notwendig.

Bei den Jugendlichen sicherte sich Gabriel Bachhuber mit einer Zehn die Königswürde. Auch bei den Erwachsenen war die Zehn nötig, um die Königswürde zu ergattern. In der Disziplin Luftpistole setzte sich Michael Steinhard an die Spitze setzen und ergatterte die Königswürde. Mit dem Luftgewehr traf Lorenz Steinhard ebenfalls als einziger die Zehn und durfte sich somit zum Luftgewehr-König küren lassen.

Die Vereinsmeister werden ebenfalls in drei Kategorien ermittelt. Hierzu werden die zehn besten Serien, die über das gesamte Jahr geschossen werden, gewertet.

Den ersten Platz in der Jugendmeister-Wertung sicherte sich Joshua Beck mit 924 Ringen vor Matthias Steinhard mit 920 Ringen. Platz drei erreichte Niklas Hoffmann mit 894 Ringen. Die erwachsenen Schützen teilen den Vereinsmeister in zwei Disziplinen auf. Mit dem Luftgewehr setzte sich Jasmin Thoma mit 941 Ringen an die Spitze. Platz zwei belegte Daniela Winter mit 934 Ringen gefolgt von Thomas Hopfensitz mit 931 Ringen.

Bei den Pistolenschützen belegte Michael Feiger mit 942 Ringen Platz eins, gefolgt von Jürgen Hopfensitz mit 931 Ringen und Markus Hartl mit 925 Ringen.

Den Blattl-Pokal für den besten Zehner erhielt bei der Jugend Simon Zaspel mit einem 15,6-Teiler. Mit dem Luftgewehr konnte sich diesen Pokal Thomas Hopfensitz mit einem 4,4-Teiler ergattern. Michael Steinhard setzte sich mit der Luftpistole mit einem 22-Teiler an die Spitze setzen.

