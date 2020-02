17:59 Uhr

Ein Sieg ist für Friedbergs Handballer Pflicht

Der TSV Friedberg empfängt den abstiegsbedrohten TuS Fürstenfeldbruck II. Dafür ist die zweite Mannschaft des TSV 1862 nur Außenseiter.

Von Domenico Giannino

Unter unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die erste und die zweite Mannschaft der Friedberger Handballer in ihre Heimspiele am Sonntag. Während der TSV I ab 16.30 Uhr gegen Fürstenfeldbruck II in der Bayernliga favorit ist, sieht sich der TSV II sonntags um 10.30 Uhr gegen Schwabmünchen in der Rolle des Außenseiters.

Einst spielten beide Handball-Mannschaften in der 3. Liga

TSV Friedberg I Noch vor einigen Jahren duellierten sich Friedberg und Fürstenfeldbruck noch eine Liga höher. Die erste Mannschaft des oberbayerischen Nachbarn steht momentan sogar an der Tabellenspitze der 3. Liga Süd und ist mit sechs Zählern Vorsprung auf Kurs Meisterschaft. Die Brucker Zweite steht jedoch am anderen Ende des Klassements: Nur einen Zähler gab es bislang für den Aufsteiger, welcher den direkten Wiederabstieg aus der Bayernliga kaum noch verhindern kann.

Aber die letzten Ergebnisse des TuS waren ordentlich, die Niederlagen gegen Waldbüttelbrunn und HT München fielen knapp aus, im letzten Hinrundenspiel holte das Team seinen ersten Zähler mit dem Remis gegen Anzing. Besonders Linksaußen Marc Gottschall und der Halbrechte Benedikt Hagitte stachen dabei heraus. Friedberg darf den Tabellenletzten keinesfalls unterschätzen, schließlich braucht man selbst jeden Zähler, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren.

Andreas Dittiger hilft Friedberg wieder aus

Am Sonntag kehrt Florian Wiesner ins Team zurück. Auch Andreas Dittiger hilft bei seinem alten Verein wieder aus. Dafür fehlt Stefan Tischinger weiter verletzt. Einige Spieler sind zudem angeschlagen und konnten wegen kleinerer Blessuren nicht alle Trainingseinheiten mitmachen.

Dennoch machte TSV-Trainerin Christina Seidel eine klare Ansage: „Wir sind der Favorit und wir müssen das Spiel auch gewinnen. Das wird aber kein Selbstläufer, aber wenn wir unsere Leistungssteigerung aus den letzten Wochen bestätigen, sollten wir diese wichtigen zwei Punkte bei uns in Friedberg behalten können.“

Spiel zu ungewohnter Zeit

TSV Friedberg II Zu ungewohnter Zeit – am Sonntag um 10.30 Uhr – trifft Friedbergs Zweite auf Schwabmünchen. Der derzeitige Tabellenvierte hatte in der letzten Saison den Aufstieg in die Landesliga nur knapp verpasst, musste dieses Jahr den Kontakt zur Tabellenspitze relativ früh abreißen lassen.

Friedberg hat hingegen seit November kaum noch befriedigende Ergebnisse vorzuweisen. Die letzten Auftritte der Herzogstädter waren eher ernüchternd, zuletzt setzte es beim Tabellenführer Göggingen eine derbe 16:32-Niederlage. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Partien ist der TSV mittlerweile bis auf Rang neun zurückgefallen.

Henri Häusler (schwarz) und vier weitere Spieler der Friedberger A-Jugend sollen die zweite Mannschaft des TSV am Sonntag verstärken. Bild: Peter Kleist

Fünf A-Jugendliche verstärken das Team

Friedberg muss weiterhin auf den verletzten Jonathan Dorsch verzichten. Dafür kehrt Kreisläufer Konrad Jehle zurück ins Team.

Da die Begegnung der Friedberger A-Jugend verlegt wird, plant Trainerin Sandy Mair den Einsatz von fünf Nachwuchsspielern: Stand jetzt werden Henri Häusler, Misel Hrgic, Timo Porterfield, Marcus Lugauer und Manuel Salopek auflaufen können, da HT München für das Bayernligaspiel keine Mannschaft zusammen bekommt.

Mair hofft auf eine bessere Vorstellung als zuletzt: „Gegen Göggingen war für uns nichts drin, dafür war der Spitzenreiter einfach zu gut. Gegen Schwabmünchen brauchen wir eine andere Einstellung und müssen den Kampf annehmen.“

