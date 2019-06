06:00 Uhr

Ein Spielplatz der Wakeboarder

Auf dem Friedberger See zeigen auch ganz junge Wassersportler allerlei Tricks und Kunststücke.

Von Rainer Bauer

Nach der erfolgreichen Premiere der Friedberg Playgrounds im vergangen Jahr, ging der überregional besuchte Contest für Wakeboarder und Wakeboarderinnen nun in die zweite Runde.

Bei perfektem Sommerwetter fand zunächst ein freies Training an der Chill-and-Wake-Wasserskianlage statt, das vor allen Dingen auch den auswärtigen Startern zum Kennenlernen des Kurses und der Obstacles (Hindernisse) diente. Im Anschluss nutzten die Liftbetreiber Dennis Wörle und Sascha Friedrich die Chance, auf dem Vereinsgelände des WSV Friedberg einen chilligen Abend mit Stockbrot am Lagerfeuer und Übernachtung im Zelt am See mit allen Teilnehmern zu verleben.

Den Zuschauern wird ein Spektakel geboten

Am nächsten Morgen waren zwar hinter den Sonnenbrillen teils noch ein paar durchaus müde Augen zu sehen, aber diese Müdigkeit war mit der ersten Runde auf dem Wasser verflogen. Den zahlreichen Zuschauern auf der Sonnenterrasse der Wasserskianlage wurde teils Spektakuläres geboten.

Die Boarder, von denen die beiden jüngsten Daniil Kozlik und Luis Bauer neun und zehn Jahre alt waren, hatten je zwei Runs zu Verfügung. Da konnten sie zeigen, welche Tricks sie beherrschen, aber auch, dass sie mit Flow und Style eine Runde absolvieren können, angereichert mit Inverts (Sprünge aus dem Wasser), Flatland-Tricks (Tricks im flachen Wasser) und Tricks und Jumps über Kicker (Schanzen) und Obstacles (Hindernisse). Bemerkenswert ist bei dieser Sportart auf jeden Fall, dass sich die Wettkämpfer gegenseitig unglaublich anfeuern und sich über jeden geglückten Trick des andern freuen. Ellbogenmentalität ist den Boardern fremd und so steigerten sich die Leistungen der Starter, auch gepusht durch das Publikum, von Run zu Run.

Am Abend geht's richtig zur Sache

Richtig zur Sache ging es dann am Abend in den Finals. Nicht nur im Kicker-Contest, bei dem es einzig um den wildesten Trick über eine Schanze ging, sondern in allen Läufen riskierten die Fahrerinnen und Fahrer viel, um sich aufs Podium zu katapultieren. Es wurden äußerst anspruchsvolle und spektakuläre Sprünge gezeigt – beispielsweise ein Scarecrow (Vorwärtssalto mit 180-Grad-Drehung), Kryp-Raley mit Frontside 180, 540-Grab und diverse Flatland-Moves. Die meisten wurden auch gestanden, es war eine super Show der jungen Talente, die alle restlos begeisterte.

Die Wettkampfklasse der Boys und die der Open Men wurde von den Lokalmatadoren, Carlo Müller und Valentin Friedl, wie auch im letzten Jahr dominiert. Bei den Girls konnte sich Leonie Fischer aus Schwandorf vor Leni Bauer und Klara Maier, beide vom Chill-and-Wake-Team, durchsetzen und die Kategorie der Ladies gewann Avelina Freimut vor Pauline Steinle.

Insgesamt endete bei herrlichem Sonnenuntergang am Friedberger See mit den Siegerehrungen eine tolle Veranstaltung. Dieses Event stellt für alle Beteiligten und die Sportregion Friedberg einen absoluten Gewinn dar. Im nächsten Jahr soll die dritte Auflage folgen.

