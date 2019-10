00:03 Uhr

Ein Start nach Maß

Damen II des TSV Friedberg feiern in der Bezirksklasse gleich zwei Siege

Von Kerstin Reinhart

Am Wochenende starteten die Damen II des TSV Friedberg erfolgreich mit zwei Siegen in die neue Volleyballsaison in der Bezirksklasse. Nach einer soliden Vorbereitung haben sich die Friedbergerinnen ein klares Ziel gesetzt: Der Aufstieg zurück in die Bezirksliga. Bis auf Trainer Sebastian Münster, war das Team um die zweite Friedberger Mannschaft fast komplett und so konnte Spielertrainerin Verena Bergmeier befreit aufstellen.

Im ersten Spiel ging es gegen die Heimmannschaft der DJK Hochzoll III. Noch etwas verhalten starteten die Damen. Zu viele Eigenfehler prägten das Spiel und erst die variantenreichen Aufschläge der Friedbergerinnen brachten den Satzsieg mit 25:19. Die TSVlerinnen waren sich einig, in Satz zwei sollte ein deutlicheres Ergebnis her. Durch einen stabilen Annahme- und Abwehrriegel konnte Zuspielerin Daniela Rehwaldt vor allem ihre Mittelblocker in Szene setzen. Tabea Benzing versenkte ihre Angriffe mehrmals im gegnerischen Feld. So gingen die letzten beiden Sätze deutlich mit 25:13 und 25:11 an die Damen des TSV Friedberg.

Danach wartete der noch unbekannte Gegner aus Donauwörth auf die Friedbergerinnen, bei denen nun sowohl auf der Mittelposition als auch im Zuspiel bunt gewechselt wurde. Noch frisch startete Zuspielerin Nadja Moeser am Aufschlag und brachte dem TSV eine angenehme Führung von 12:0. Kaum eine Chance hatten die Gegner aus Donauwörth gegen die zielgenauen Angriffe und harten Aufschläge der TSV-Damen und so gingen die ersten beiden Sätze klar jeweils mit 25:8 an das Team aus Friedberg. Im dritten und auch letzten Satz verloren die Friedbergerinnen immer wieder die Konzentration und so schlichen sich vermehrt Eigenfehler ein. Letztendlich waren es wieder die Aufschläge, die zum 25:16-Satzsieg führten. Für die Damen geht es am Samstag in Auerbach weiter.

Friedberg Benzing, Bergmeier, Failer, Groha Heinzl, Kellner, Michler, Moeser, Peter, Rehwaldt, Schirrmeister

Themen folgen