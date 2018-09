vor 54 Min.

Ein „Tor des Monats“ in der Nachspielzeit Lokalsport

Kissing verliert nach dem 0:1 gegen Babenhausen auch den Anschluss an die Spitzengruppe

Von Roland Gottwald

Kissing Auch wenn man in der vergangenen Spielzeit beide Spiele gewinnen konnte, war man vor dem TSV Babenhausen aufgrund des Tabellenstandes und dessen Toptorjägers Marco Gröner gewarnt. Aber der prall gefüllte KSC-Kader und die zuletzt gezeigte Heimstärke sollten dafür Sorge tragen, die Punkte unter der Leitung des Bayernliga-erfahrenen Schiedsrichters Paul Birkmeir einzufahren. Aber daraus wurde nichts, in der Nachspielzeit ging das Spiel verloren.

Beide Mannschaften spielten aggressiv und mit Vollgas. Torraumszenen waren im ersten Abschnitt eher die Seltenheit. Vor allem der Gast verzog seine Abschlüsse relativ deutlich, um dann in der Nachspielzeit doch noch mit einem Treffer Marke „Tor des Monats“ zuzuschlagen.

Waren die Spielanteile in der ersten Halbzeit eher gleich verteilt, wurde Kissing nach dem Wiederanpfiff immer stärker. Bulik mit einem Kopfball hatte die erste Chance für den Gastgeber nach 47 Minuten. Als dann urplötzlich Babenhausens Hatzelmann über den linken Flügel durch war, entschied der Linienrichter auf abseits (51.). Glück für Kissing, denn der Treffer wäre regulär gewesen. Der KSC kam meist über den rechten Flügel, vor allem mit Julian Büchler, der einige Möglichkeiten vorbereitete und dann auch selbst um die berühmte Stiefelspitze nach dem Querpass von Jonas Gottwald zu spät kam.

Kissing wollte den Siegtreffer und die Abschlüsse kamen dem Tor der Gäste bedrohlich näher, aber das Schussglück war dem KSC nicht hold.

Auch die Riesenchance durch Edin Ganibegovic in der 87. Minute bescherte den Platzherren nicht den ersehnten Treffer, der Ball ging um Millimeter am Torpfosten vorbei. Gleiches widerfuhr Alex Kergel zwei Minuten später, wieder wurde sein Schuss abgefälscht und verfehlte das Ziel um eine Winzigkeit. Ob es dann ein Foul an Horak war, wurde lange diskutiert, Der Unparteiische gab es nicht, und Alexander Smigac Lopez erzielte im Gegenzug mit einem Schuss aus 20 Metern genau in den Torwinkel den 1:0-Siegtreffer der Babenhauser – es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit.

Kissinger SC Sedlmeir, Gashi, Wrba, Kergel, Bulik, Schuller, Lang, Büchler, Mader, Ganibegovic, Gottwald

Tor 0:1 Smigac Lopez (90.+3) – Schiedsrichter Paul Birkmeir (SC Rohrenfels) – Zuschauer 120

