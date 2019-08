27.08.2019

Ein Weltmeister zu Gast in Friedberg

Plus Die AH des FC Bayern München gastiert mit Klaus Augenthaler auf dem TSV-Platz. Die Partie wird zugunsten eines herzkranken Buben als Benefizspiel ausgetragen.

Von Peter Kleist

Ein besonderes Fußball-Spiel steht am Sonntag, 1. September, ab 15 Uhr auf dem Platz des TSV Friedberg an. Die AH der SG SF/TSV Friedberg erwartet die Alten Herren Ü40 des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München – und die haben mit Klaus Augenthaler auch einen Weltmeister von 1990 in ihren Reihen.

Daniel hat einen unheilbaren Herzfehler Doch nicht nur deswegen ist es eine besondere Angelegenheit, denn diese Partie ist auch Benefizspiel für den eindreiviertel Jahre alten Daniel aus Schwabmünchen. Bei dem Buben wurde im Alter von zehn Monaten eine unheilbare Herzkrankheit diagnostiziert: DKM, Dilatative Kardiomyopathie. Das Kind ist dringendst auf ein Spenderherz angewiesen, Spender sind in Deutschland aber extrem selten. In Amerika wäre die Wartedauer auf ein Spenderherz kürzer, doch koste die Operation dort eine halbe Million Euro – und die übernehme die Krankenkasse nicht, erklärte die Familie. Auch das Fernsehen hat berichtet Der kleine Bub liegt nach zwei Operationen momentan in einer speziellen Herzmaschine im Klinikum Großhadern. Über den Fall wurde auch schon im Fernsehen – im ZDF in der Reihe 37º und bei RTL auf Punkt12 – berichtet. Aus diesem Grund kommt der Erlös dieser Partie auch einer Organspendeorganisation zugute. Auch die Mutter des Buben wird vor Ort sein und noch einmal auf ihre Situation aufmerksam machen. Aktion "Herzbube Daniel" Die Eltern Diana und Christian machen auch in den sozialen Medien auf das Schicksal von betroffenen Kindern aufmerksam und zwar unter dem Slogan „Herzbube Daniel“ bei Facebook und auf Instagram (herzbubedaniel). In Langerringen wurde im Frühjahr 2019 ein Benefizkonzert des Chores „Gallusspatzen“ gegeben. Dort wurde dem Buben auch ein eigenes Lied gewidmet – und bei mehr als 200 Zuhörern konnte der Aktion „Herzbube Daniel“ 2350 Euro als Spende übergeben werden. Auf Initiative von Michael Schmid von der AH-SG SF/TSV Friedberg kam der Kontakt mit den Bayern zustande. Die Münchner haben dann relativ schnell für den 1. September zugesagt. Und Mitte August kam von Bayern die offizielle Bestätigung und es wurde von den Münchnern mitgeteilt, dass sie dann um 15 Uhr mit ihrer Ü40-AH antreten würden – und sich für ihren Auftritt für die Anlage des TSV Friedberg entschieden haben. Lewandowski-Trikot wird versteigert Aus diesem Grund musste dann auch das Bezirksliga-Spiel des TSV 1862 gegen Olympia Neugablonz auf Samstag, 31. August, verlegt werden. Der FC Bayern hatte vorgeschlagen, dieses Spiel als Benefizspiel auszutragen. Darum kam die Partie auch recht kurzfristig zustande. „Sonst müsstest du bis zu eineinhalb Jahre auf ein Spiel gegen die Münchner warten“, meinte Initiator Michael Schmid. Die Münchner bringen auch ein signiertes Trikot von Robert Lewandowski mit und wollen dieses in der Halbzeitpause zugunsten von Daniel versteigern. Von der Stadt Friedberg hat sich auch Bürgermeister Roland Eichmann angekündigt – auch er mit einer kleinen Spende für Daniel im Gepäck. Neben Klaus Augenthaler, dem Weltmeister von 1990 und späteren Bundesligatrainer in Nürnberg, Leverkusen und Wolfsburg, stehen mit „Zwetschge“ Misimovic und Francisco Copado noch zwei weitere sehr bekannte Akteure im Kader der Münchner. Die werden um 13 Uhr beim TSV erwartet, Spielbeginn ist um 15 Uhr. Die AH-SG SF/TSV Friedberg bietet 17 Akteure auf – sechs davon vom TSV Friedberg. Das Aufgebot der Bayern: Gurski, Zahner, Bach, Augenthaler, Milak, Mucha, Misimovic, Wiesheu, Gillmaier, Engels, Lapuh, Gottwald, Thätig, Benkert, Copado, Sichort, Gvodzic, Rüffler, Schwalbach. (Mit Reinhold Radloff und Uwe Bolten) Der Eintritt beträgt 7 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Der Erlös kommt der Aktion „Herzbube Daniel“ zugute.

