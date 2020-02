17:27 Uhr

Ein Wettkampf der besonderen Art

Der TSV Friedberg reist mit zehn Startern zum internationalen Schwimmfest nach Nellingen. Bei dem Wettkampf in Baden-Württemberg kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

Von Cornelia Geppert

Das 28. Internationale Schwimmfest um die DAT-Pokale (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) fand im Hallenbad in Ostfildern-Nellingen in Baden-Württemberg statt. Der Wettkampf stand den Jahrgängen ab 2010 offen. So folgten der Einladung vom TSV Friedberg zehn Aktive mit ihrem Trainerteam aus Manuela Spörl, Susanne Spaar und Nicole Müller.

Am Mittag ging es los, doch davor hieß es, sich erst einmal für die Übernachtung einzurichten. Isomatte, Schlafsack, Kleidung und Geschirr für das Frühstück wurden in die Ludwig-Jahn-Turnhalle gebracht. Die Schwimmabteilung des TV Nellingen hatte einen Wettkampf der besonderen Art vorbereitet, mit Pokerschwimmen, gemeinsamem Abendessen und einer After-Swim-Party für die Übernachtungsgäste.

Joy Jana Nell (Jahrgang 2005) genoss diese einzigartige Atmosphäre und holte über alle drei Bruststrecken einen zweiten Platz und Bronze über 200 und 100 Meter Lagen. Emily Winter (Jahrgang 2006) wurde verdient Zweite über die 200 und 100 Meter Freistil und konnte sich noch zwei dritte Plätze sichern. Die beiden Elfjährigen, Lukas Nagel (Jahrgang 2008) und Philipp Tränkner (Jahrgang 2008) lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nagel stand dreimal auf Platz zwei und einmal auf Platz Drei. Tränkner war in Topform und konnte seine schwimmerische Leistung in 5 Disziplinen zeigen und einmal Gold mit nach Hause nehmen, zudem holte er zwei Silbermedaillen. Michael Geppert (Jahrgang 2001) trat am ersten Tag an und wurde Sieger über 50 Meter Rücken und belegte über die 100 Meter Rücken den zweiten Platz.

Am 50-Meter-Pokerschwimmen, das der Veranstalter in der Schweiz kennengelernt hatte und nach Nellingen brachte, nahmen Simon Stengl (Jahrgang 1998), Lea Niedzwiedzki (Jahrgang 2009) und Weda Kujawa (Jahrgang 2004) teil.

Es bot einen Nervenkitzel und eine sportliche Herausforderung, da die jeweilige Schwimmart und die Strecke erst kurz vor dem Start durch Drehen an einem Glücksrad ausgelost wurden. Stengl hielt der Spannung stand und konnte sich über 100 Meter Lagen für den Finallauf qualifizieren. Hier wurden die 50-Meter-Brust-Strecke ausgelost und Stengl wurde Dritter über diese Distanz. An dem Wochenende stand Simon noch siebenmal auf Platz eins und einmal auf Platz zwei. Für Weda Kujawa und Lea Niedzwiedzki drehte das Glücksrad die 50-Meter-Kraulstecke, die beide in sehr guten Zeiten schwammen. Weda holte zudem drei Silber- und eine Bronzemedaille und Lea ebenfalls Bronze.

Am nächsten Morgen wurde gemütlich im Vorraum des Hallenbades gefrühstückt, bevor es wieder ins circa 26 Grad warme Wasser ging.

Sehr motiviert ging am zweiten Tag Antonia Mayr (Jahrgang 2007) ins Wettkampfbecken und sicherte sich Silber über 200 Meter Brust in einer Zeit von 4:03,37 Minuten. Auch Jana Sara Niedzwiedzki (jahrgang 2008) hatte trotz After-Swim-Party am Vorabend genügend Kraft und wurde zweimal Erste und je einmal Zweite und Dritte. In der Gesamtwertung, Pokal „beste Mannschaft männlich und weiblich“, platzierte sich der TSV Friedberg auf Rang sechs.

