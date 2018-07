Ein besonderes Derby

vor 19 Min.

Merching freut sich auf Kissing – vor allem einer fiebert dem Spiel entgegen. Bei Stätzling fehlen einige. Dasing spielt auswärts, die Sportfreunde daheim.

Von Matthias Biallowons und Peter Kleist

An diesem Mittwoch, 25. Juli, steht ab 18.30 Uhr die zweite Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene an und vor allem ein Derby sorgt im Vorfeld schon für Spannung: Das Duell zwischen dem TSV Merching und dem Kissinger SC. Und ein Mann freut sich besonders auf dieses Duell: Merchings Trainer Andreas Schaile.

TSVMerching – Kissinger SC Klar scheint die Rollenverteilung bei der Begegnung zwischen dem TSV Merching und dem Kissinger SC: David gegen Goliath. Merching als Kreisklassist trifft auf den Bezirksligisten Kissinger SC. „Wir sind klarer Außenseiter. Die spielen zwei Ligen höher als wir“, weiß TSV-Coach Andreas Schaile und fügt an: „Wir sind auch noch in keiner so guten Verfassung wie Kissing“. Immerhin startet der Bezirksligist am Wochenende in die neue Saison. Merching dagegen steht erst seit drei Wochen wieder auf dem Platz, konnte dabei aber immerhin zwei positive Ergebnisse erzielen. In der ersten Runde des Pokals schaltete das Team von Schaile den SC Eurasburg mit 5:2 aus und auch in Prittriching zeigte man beim 2:2 eine ordentliche Leistung. „Wir haben unser Ziel erreicht und das erste Spiel im Pokal gewonnen. Am Mittwoch kommt aber ein ganz anderes Kaliber“, so Schaile. Der ehemalige Kissinger Spieler freut sich in besonderem Maße auf diese Partie, hat er einen großen Teil seiner Jugend beim KSC verbracht. „Es ist immer schön, gegen Kissing zu spielen. Andererseits spielt keiner meiner alten Mitspieler mehr, ich werde eher auf Bekannte abseits des Rasens treffen.“ Über den Stellenwert des Pokals sind sich Trainer und Vize-Vorstand Martin Schmelcher einig: „Das ist ein Bonusspiel gegen einen hochklassigen Gegner – wir freuen uns alle auf diesen Kracher, aber wenn wir ausscheiden, ist das auch kein Weltuntergang.“ Merching hat als klassenniedrigerer Verein Heimrecht und will das nutzen: „Wir werden alles geben und hoffen bei bestem Wetter auf zahlreiche Zuschauer“, sagte Schmelcher.

DJK Gebenhofen – FC Stätzling Vier Tage vor dem Saisonstart mit dem Derby gegen den Kissinger SC kann der FC Stätzling bei weitem nicht seine Wunschformation aufbieten. daniel Löffler ist krank, Felix Danner verletzt und Julian Bauman, Maxi Heiß und Atakan Senel sind im Urlaub – auch Trainer Alex Bartl ist nicht da. Er weilt auf einem Trainerlehrgang, für ihn übernimmt Rainer Koch das Coaching. „Das Spiel dient sicher in erster Linie dazu, noch das eine oder andere auszuprobieren, aber es ist klar, dass wir gegen einen Kreisklassisten Favorit sind und nach Möglichkeit auf eine Runde weiter kommen wollen“, so Bartl.

SF Friedberg – TSV Firnhaberau Der Kreisliga-Neuling dürfte zu einem echten Prüfstein für die Friedberger werden. Die Sportfreunde haben zuletzt mit durchaus überzeugenden Leistungen aufgewartet – zuletzt siegte man in Gablingen 2:1 – und rechnen sich insgeheim Außenseiterchancen aus.

FCTandern – TSV Dasing Aufsteigende Form zeigte zuletzt der Kreisklassen-Vizemeister aus Dasing, gegen den Bezirksligisten Adelzhausen verlor man nur knapp mit 0:1. Nun möchte man nach Möglichkeit auch gegen den A-Klassisten aus Tandern eine Runde weiter kommen.

WeitereSpiele der 2. Runde SV Hörzhausen – FC Affing, TSV Schiltberg – Alsmoos-Petersdorf; SC Feldkirchen – SV Echsheim/Reicherstein; BSV Neuburg – SV Feldheim; FC Illdorf – TSG Untermaxfeld (alle Mittwoch, 18.30 Uhr)

