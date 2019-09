26.09.2019

Ein fast perfekter Start in die Saison

BSC Kissing tritt wieder in der Bayernliga an

Von Sandra Lederer

Die neue Snooker-Saison hat begonnen und der BSC Kissing tritt mit seiner ersten Mannschaft in bewährter Aufstellung wieder einmal in der Bayernliga an. Die letzte Saison hat das Team um Roberto Abart, Markus Hertle und Thomas Egger auf dem zweiten Platz beendet und damit die Möglichkeit des Aufstiegs in die 2. Bundesliga nur knapp verpasst. Auch 2019/20 will der BSC wieder vorne mitspielen. Den ersten Schritt dafür machte er am ersten Spieltag gegen den Bundesliga-Absteiger PTSV Hof.

Auch wenn sich die Kissinger zunächst etwas schwertaten, nach der langen Sommerpause wieder ins Spiel zu finden, so gelang doch allen dreien der Sieg im ersten Frame gegen Thomas Meinhardt, Michael Seidel und Robert Drahn. Thomas Egger holte sich souverän nach zwei Frames einen Punkt gegen Meinhardt, Abart und Hertle mussten gegen Seidel und Drahn in die Verlängerung. Mit einem starken 52er Break holte Seidel dann auch den ersten Punkt für Hof, während sich Hertle gegen Drahn durchsetzte.

In der zweiten Runde zeichnete sich Kissing dann als deutlich stärkerer Gegner ab. In allen drei Begegnungen siegt jeweils der Kissinger Spieler mit einem klaren 2:0. Und somit stand auch schon der Sieger fest. Zwei weitere Punkte holte Kissing dann noch im dritten Durchgang, nur Abart verlor mit 0:2 gegen Drahn. Am zweiten Spieltag sind die Schwaben dann zu Gast beim 1. Münchner SC, der die letzte Bayernligasaison als Erstplatzierter beendete.

