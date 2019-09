vor 24 Min.

Ein toller Tag in Prittriching

Beim Sommerfest zeigen die Kinder des TV Prittriching, was sie an den verschiedenen Geräten schon alles können

Von Birgit Schaller

Knapp 150 Kinder zeigten beim Sommerturnfest des Turnvereins Prittriching ihr Können. Auf der Bodenfläche wuselten die Buben und Mädchen nur so umeinander.

Fetzige Darbietungen

Fetzige Tanzdarbietungen zu Sounds, bei denen man auch bestens mitklatschen konnte, wurden gezeigt. Die Turner aller Altersklassen brachten ihr Können an den unterschiedlichsten Geräten dar. So kamen Boden, Kasten, Langbank, Reck, Sprungpferd, Trampolin, Schwebebalken und sogar ein Airtrack zum Einsatz. Auch die Taekwondo-Gruppe zeigte ihre Kraft. Ein ganzer Zoo, Bienen, High-School-Schüler, Traumfänger und die jungen Akrobaten wirbelten in der Halle herum – nur um einen kleinen Auszug des Sommerturnfestes zu nennen. Voll besetzte Zuschauerränge trotz besten Sommerwetters, was will das Vereinskinderherz mehr?

Anna Westermeier und Patricia Ditsch führten charmant durchs Programm, das Jugendleiterteam um Lisa Weber und Felix Lichtenstern sorgte für einen reibungslosen Kaffee und Kuchenverkauf und das Pommes-Dream-Team mit Manuela Hammer und Marion Huber bescherten den zahlreichen Gästen Gaumenfreuden. Kurz gesagt – ein herrlicher Familientag für alle.

