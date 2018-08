Ein tolles Fest für die Jüngsten

vor 41 Min.

In Aichach gehen die Mädchen des TSC Mering im Turn-Zehnkampf an den Start. Warum das Event ein ganz besonderes ist.

Von Sonja Wolf

85 Vereine waren zum 4. bayerischen Kinderturnfest gemeldet. Eine Großveranstaltung für Kinder, in der 1700 junge Sportler zwischen sechs und zwölf Jahren unterschiedlichste Wettkämpfe austrugen. Das ließ sich der TSC Mering nicht entgehen, kamen hier doch endlich einmal die jüngsten Turnerinnen zum Zug. Bei allen anderen Turnfesten liegt die Altersgrenze nämlich bei zwölf Jahren.

32 Kinder und 13 Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Helfer machten sich auf nach Aichach. Einquartiert wurden sie in zwei Klassenzimmern der Wittelsbacher Realschule, sofort kam Turnfestfeeling auf. Überall lockten unterschiedlichste Spielstationen und Mitmachangebote. Vier Stunden wurde einfach geturnt, getobt und gespielt. Bei strahlendem Sonnenschein organisierte Bianca Franke kurzerhand eine erfrischende Wasserschlacht, während Bobbi Franke den Grill anwarf und die ganze Truppe verpflegte. Ein Highlight war der gemeinsame Besuch der Turnfestgala. Aufregend war die Nacht im Schlafsack, für viele der Kleinen das erste Mal, dass sie nicht daheim schliefen.

Dann kam der Wettkampftag. Alle Meringerinnen hatten sich für den Turn-Zehnkampf entschieden, eine neue Wettkampfform aus Österreich, die sich auch deutschlandweit im Kinderturnbereich immer mehr durchsetzt. An jedem der vier klassischen Turngeräte Sprung, Stufenbarren oder Reck, Schwebebalken und Boden werden je zehn unterschiedliche Elemente angeboten, aus denen sich die Turnerin eine individuelle Kür zusammen bastelt. Da die Elemente von einfachen Sprüngen bis hin zu schweren Schraubensalti am Boden gehen, können alle mitturnen. Die Anfängerin zeigt eben nur ein, zwei Elemente, die erfahrene Turnerin alle Elemente. Andere Wertungsvorschriften verlangten speziell ausgebildete Kampfrichter. Monja Tolks, Julia Franke und Peter Mächtle werteten für Mering. Für viele der kleinen Turnerinnen war dies der erste Wettkampf. Aufgeregt und voller Freude zeigten sie ihre Übungen und viele konnten am Ende beachtliche Ergebnisse vorweisen. Besonders hervorzuheben wären da Carla Zuccon, mit knapp sechs Jahren jüngste TSC Teilnehmerin, die in diesem doch bayernweiten Wettkampf in ihrer Altersklasse auf Anhieb auf den siebten Platz kam, Marina Schiele erturnte sich Platz zehn. Die Siebenjährigen standen in nichts nach. Hier wurde Melina Fischer Sechste, Anne Bachmann Zehnte, Jule Feuerstrack Elfte. Aber alle der teilnehmenden Mädchen gaben ihr Bestes. Hauptorganisatorin Iris Rose freute sich, dass alles glatt alles über die Bühne ging und sich niemand verletzte. Auch die Elternresonanz war durchwegs positiv. „Sonja ist immer noch total begeistert und frägt schon nach dem nächsten Wettkampf!“, so Mama Sabine Ranz. Sie war als eine der vielen freiwilligen Helfer in Aichach eingesetzt, ohne die so ein Event nicht zu stemmen wäre.

