Eine Dame war die Beste Lokalsport

Annelies Hanel von Gunzenlee Kissing erzielte das beste Ergebnis

Die letzten Entscheidungen bei den Luftgewehr Auflageschützen fielen in der letzten Runde der Rundenwettkämpfe in allen vier Klassen. Beim Schützenkranz Wulfertshausen kann man sogar zwei Meistertitel feiern. Meister in der A-Klasse wurde die 1. Mannschaft, und die 2. Mannschaft sicherte sich den Titel in der B-Klasse. Auffallend in der vierten Runde war aber, dass diesmal eine Schützin, Annelies Hanel von Gunzenlee Kissing II, das beste Einzelergebnis über alle Klassen mit 313,8 Ringen erzielt hat.

Wie erwartet konnte Gunzenlee Kissing I ihren Titel in der Gauliga souverän ungeschlagen verteidigen und gewann in der vierten Runde mit 935,2 Ringen mit großem Vorsprung. Wesentlich knapper waren die Unterschiede der anderen Mannschaften in der Gauliga. Steinach auf Platz zwei hatte nur 0,3 Ringe Vorsprung vor Tell Eurasburg, und die lagen mit 0,5 Ringen wiederum ganz knapp vor der guten, aber sieglosen Mannschaft von Burgfrieden Tegernbach.

Der zweiten Mannschaft von Gunzenlee Kissing gelang mit 924,4 Ringen, angeführt von ihrer Spitzenschützin Annelies Hanel, der Sieg in der vierten Runde in der A-Klasse vor der als Meister schon feststehenden Mannschaft vom Schützenkranz Wulfertshausen. Den Egenburgern blieb mit 911,0 Ringen nur Platz 3 vor der glücklosen Mannschaft von KK Harthausen-Paar, die mit 890,4 Ringen abgeschlagen auf Platz vier landete.

In der B-Klasse überzeugte Schützenkranz Wulfertshausen II und entschied am Ende den Wettkampf mit guten 910,9 Ringen klar vor den wieder erstarkten Schützen von KK Mering. Der Sieger der 3. Runde, SG Bachern, kam mit 885,2 Ringen nicht an die gute Leistung des letzten Schießens heran. Die Eisbachthaler Rinnenthal blieben zwar auch diesmal ohne Punkte, doch das Ergebnis von 884,9 Ringen lässt Hoffnung auf bessere Zeiten aufkeimen.

Obwohl es in der C-Klasse bei den Hörmannsbergern mit 871,2 Ringen diesmal nur zu Platz drei reichte, konnten sie sich die Meisterschaft in dieser Klasse sichern. Als Sieger der 4. Runde setzte sich Hubertus Baindlkirch mit 889,9 Ringen vor der zweiten Mannschaft von KK Harthausen-Paar (879,0) durch. Punktlos blieb Auerhahn Mering St. Afra, die sich auch diesmal trotz guter Moral mit 864,3 Ringen mit Platz 4 zufriedengeben müssen. (FA)

Detaillierte Ergebnisse und Tabellen unter www.gau-fdb.de/forum

