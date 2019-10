vor 1 Min.

Eine Europameisterin wird geehrt

Beim Gauschützenball in Baindlkirch erhält die Kissingerin Sabrina Eckert die Ehrennadel des Friedberger Sportschützengaues. Zudem werden die Gauschützenkönige proklamiert.

Von Martina Schneemayer

Ein glanzvoller Höhepunkt im Jahr des Sportschützengaues Friedberg ist die Proklamation der Gauschützenkönige, die traditionsgemäß auf dem Gauschützenball stattfindet.

In diesem Jahr kamen wieder die Schützenköniginnen und -Könige und alle Tanzwilligen in den Gasthof Giggenbach in Baindlkirch. Nach der Eröffnungspolonaise wurde das Tanzbein zur Musik der Knödl Buam geschwungen.

Ehrennadel für die zweifache Europameisterin

Zu fortgeschrittener Stunde wurde noch eine erfolgreiche Schützin geehrt, die weit über die Grenzes des Gaues für Aufsehen sorgt: Sabrina Eckert von Gunzenlee Kissing wurde in Russland zweifache Europameisterin der Gehörlosen. Der erste Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer gratulierte ihr herzlich und überreichte ihr eine Ehrennadel des Sportschützengaues Friedberg sowie einen Blumenstrauß.

Anschließend schritten die beiden Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer und Josef Reitner, Gausportleiter Josef Schmid sowie der Gaujugendsportleiter Peter Schwibinger zur Proklamation der Gauschützenkönige. Ausgeschossen wurden die Gaukönige wieder bei der Gaumeisterschaft in Heinrichshofen (Jugend), Harthausen (Auflage und Luftgewehr) und Ottmaring (Luftpistole).

Teilweise sind es sehr knappe Entscheidungen

Bei der Jugend sicherte sich Lena Beutelrock von Freischütz Haberskirch-Unterzell mit einem 12,0-Teiler die Königswürde. Zweite wurde Vanessa Lerch (Spielhahn Aulzhausen) mit einem 17,6-Teiler vor Maximilian Schwankhart (Burgfrieden Tegernbach, 27,2-Teiler). Der neue Gauschützenkönig-Luftpistole Christian Bolzer von Burgfrieden Tegernbach setzte sich mit einem 22,2-Teiler vor Heike Habersetzer (Eisbachtaler Rinnenthal, 32,9-Teiler) und Christian Baur (Bachern, 44,6-Teiler) durch.

Besonders knapp ging es zwischen dem Gaukönig und der Gauvizekönigin mit dem Luftgewehr zu. Dominik Baur (Bachern) erzielte einen 7,07-Teiler und Katja Pestel (Haberskirch-Unterzell) einen 9,43-Teiler. Den dritten Platz holte sich Katja Schwibinger (geb. Beutelrock, Haberskirch-Unterzell) mit einem 27,29-Teiler.

Erst zum dritten Mal wurde der Gauschützenkönig-Auflage gekürt. Mit einem starken 2,23-Teiler kommt der neue König Karl Metzger aus Wulfertshausen. Die Plätze zwei und drei waren auch hart umkämpft und gingen mit einem 5,0-Teiler an Peter Diepold (Tell Eurasburg) und mit 7,0-Teiler an Karl-Heinz Krämer (KK-Harthausen-Paar).

Die Könige und Vizekönige wurden wieder mit der Königsnadel des Gaues ausgezeichnet.

