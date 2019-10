20:00 Uhr

Eine Stimme für Christa Zilmans kommt sogar aus Graz

Christa Zilmans erfährt aus der Zeitung von ihrem Abstimmungssieg und kann es kaum glauben.

Von Peter Kleist

Damit hatte Christa Zilmans nun wirklich nicht gerechnet – und umso größer war die Freude, als sie die Zeitung aufschlug und las, dass sie bei der Abstimmung zum Sportler des Monats der Friedberger Allgemeinen auf dem ersten Platz gelandet war.

„Das hat mich doch sehr überrascht und auch sehr gefreut, dass so viele für mich gestimmt haben. Es ist erstaunlich, wer einen alles so kennt“, meinte die 56-Jährige Kissingerin, die in diesem Jahr drei Triathlons über die olympische Distanz gewonnen und zudem zwei Marathonläufe – in Wien und Roth – jeweils unter vier Stunden bestritten hatte.

Bescheidene Siegerin

Bei der Challenge in Roth war sie die Schlussläuferin der Staffel des TSV Friedberg und brachte diese schließlich mit ihrer zweiten Marathon-Zeit unter vier Stunden als 70. von 307 Staffeln ins Ziel. „Ich bin begeistert, auch wenn ich denke, dass ich das gar nicht verdient habe“, so die Sportlerin bescheiden. Die Triathletin, die zum Saisonabschluss den Nibelungentriathlon in Xanten in ihrer nordrhein-westfälischen Heimat gewann, hatte natürlich auch ein bisschen Reklame für sich gemacht. „Die Mitstreiterinnen vom Lauf-10 in Ried, meine Triathlon-Vereinskollegen vom TSV Friedberg und die Schützenkameraden meines Mannes haben mich unterstützt“, erzählt Zilmans.

Eine Stimme kam sogar aus Graz – von Julius Drescher, dem Sohn von Willi Drescher, der Christa Zilmans dazu gebracht hatte, bei der TSV-Staffel bei der Challenge in Roth mitzumachen und sie für dieses Event auch behutsam aufgebaut hatte.

Die Werbung lohnte sich

Das Rühren der Werbetrommel lohnte sich für die Kissinger Athletin. Sie hatte die meisten Klicks im Internet gesammelt (120) und die meisten SMS (28) auf sich vereinigen können. Damit lag sie jeweils vor der Stockschützin Selina Steber aus Friedberg, die es auf 30 Stimmen im Internet und 17 SMS brachte. Nur bei den Votings per Telefon lag die mehrfache deutsche Meisterin im Stockschießen mit 44 Anrufen vor Christa Zilmans (23). Jeweils auf dem dritten Platz landete der junge Tennisspieler des TC Friedberg, Loris Köble (10 Internet, 2 Telefon, 0 SMS). Damit brachte es Christa Zilmans auf 42 Punkte, Selina Steber auf deren 39 und Loris Köble auf 30.

Danke schön per WhatsApp

So richtig anstoßen konnte Christa Zilmas auf ihren Erfolg noch nicht. „Ich bin momentan ziemlich erkältet – aber das werde ich mit meinem Mann und Freunden sicherlich nachholen“, meinte sie. Und bei ihren Unterstützern hat sich die 56-Jährige auch schon bedankt – per WhatsApp. Nun ist die Kissingerin auch im Januar bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2019 mit von der Partie.

