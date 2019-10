vor 34 Min.

Eine coole Sache mit FCA-Profi Michael Gregoritsch

Der Fußball-Profi Michael Gregoritsch tritt in Dasing in einem Wettbewerb gegen den Influencer Marcel Gurk an.

Von Reinhold Rummel

Prominenter Besuch beim TSV Dasing: Bundesliga-Profi Michael Gregoritsch vom FC Augsburg hat sich mit Freestyle-Weltmeister Marcel Gurk einen heißen Fußball-Wettstreit geliefert.

„Kickz versus Trix“ hieß das Motto auf dem alten Dasinger Sportplatz – dahinter verbirgt sich das neueste Projekt von Sport1, Deutschlands führendem Sportportal sowie Social-Media-Plattform.

Vier verschiedene Disziplinen

Was bei „Kickz versus Trix“ passiert? Ein Bundesliga-Profi misst sich mit Gurk, nebenbei Influencer und Moderator des neuen Serienformats, auf einem Amateurplatz in vier verschiedenen Disziplinen – zwei im klassischen Kicken, dazu zwei Wettbewerbe im Fußball-Tricksen. Auf dem Programm standen für Gregoritsch und seinen Kontrahenten Fußballtennis, Präzisionsschießen in eine Mülltonne und auf eine Netz-Torwand, dazu noch Ballhochhalten und auch ein Eins-gegen-Eins-Match auf einem Kleinfeld.

Am Ende der Challenges gab es noch ein entspanntes Gespräch beim Fifa-Zocken mitten auf dem Rasen. „War eine coole Sache hier beim TSV Dasing“, zeigten sich Gregoritsch und Gurk nach der Premiere begeistert.

