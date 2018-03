Einigen stehen anstrengende Ostern bevor

vor 23 Min.

Mering II und der TSV Merching müssen am Samstag und Montag ran.

Von Otmar Selder

Für die Fußballer des SV Mering II und des TSV Merching wird es ein anstrengendes Osterfest. Denn sie müssen für ihre Teams jeweils zweimal die Stiefel schnüren. Im Mittelpunkt am Ostersamstag, 31. März, stehen dabei das heiße Lokalderby SV Ottmaring gegen Mering II und die Heimpartie des Aufsteigers TSV Merching gegen Stadtbergen.

SV Ottmaring – SV Mering II Bei diesen Derbys flogen in der Vergangenheit durchaus schon mal die Fetzen. Das Vorrundenspiel war dagegen erfreulich friedlich und man trennte sich nach tollem Spiel letztlich 3:3 unentschieden. Die Gäste aus Mering als Tabellen-Letzter befinden sich unter ihrem neuen Coach Stephan Eser in der Aufholjagd, sollten sich aber nach Aussage von Ottmarings Trainer Günter Seiler an der Paar keine Geschenke erwarten. Denn die Ottmaringer wollen ihre derbe 1:5-Auftaktniederlage vom Vorsonntag in Pfersee unbedingt vergessen machen. Mit einer interessanten Partie dürfte zu rechnen sein. Spielbeginn ist am Karsamstag um 15 Uhr.

KSV Trenk – SV Mering II Zwei Tage später sind die Meringer beim KSV Trenk und da muss unbedingt gepunktet werden, wenn man sich noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen will. Spielbeginn ist am Ostermontag um 15 Uhr.

TSV Merching – TSG Stadtbergen; Suryoye Augsburg – TSV Merching Das erklärte Ziel Klassenerhalt rückt für die Merchinger immer näher, immerhin trennen den Aufsteiger nach dem Sieg über Öz Akdeniz bereits acht Punkte vom Relegationsplatz. Das Heimspiel am Samstag, das um 15 Uhr angepfiffen wird, soll auch zur Revanche genutzt werden, denn die 2:5-Niederlage aus der Vorrunde wurmt Trainer Schaile noch immer. Stadtbergen ist mit 16 Punkten zwei Zähler hinter den Merchingern, ein Dreier wäre deshalb die halbe Miete in Sachen Liga-Verbleib. Sehr schwer wird’s am Montag ab 15 Uhr im Nachholspiel bei Suryoye Augsburg, denn diese Truppe ist mit sieben Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde. Am Sonntag darauf (8. April) kommt Suryoye zum Rückspiel nach Merching.

Kissinger SC II – TJKV Augsburg Mit Platz sechs und 25 Punkten ist man beim KSC sehr zufrieden. Gegen die Elf aus Augsburg wollen Dosch, Magherusan, Scheurer und Co. in ihrem ersten Punktspiel nach der Winterpause ihren Vorrundenerfolg (5:3) wiederholen. Die Gäste sind mit 16 Punkten noch in Abstiegsgefahr (Samstag, 15 Uhr).

Weiterspielen Öz Akdeniz – Firnhaberau (Sa., 13 Uhr); Türkspor II – Suryoye; KSV Trenk – Pfersee; Gold Blau – Schwaben II (alle Sa., 15 Uhr); Öz Akdeniz – Schwaben II (Mo., 15 Uhr).

