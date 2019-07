vor 2 Min.

Einst siegte sie beim Zavadil-Cup in Friedberg

Die 20 Jahre alte Tschechin Marie Bouzková spielt derzeit in Wimbledon.

Von Peter Kleist

Der Zavadil-Cup, das Jugendturnier, das der Jugendleiter und Trainer des TC Friedberg vor nunmehr 18 Jahren ins Leben gerufen hat, hat schon einige junge Spielerinnen und Spieler gesehen, die später auch im Erwachsenenbereich für Furore sorgten.

Momentan macht dies gerade Marie Bouzková, eine 20 Jahre alte Tschechin, die in der Weltrangliste auf Position 115 geführt wird. Sie gewann in der ersten Runde des bedeutendsten Rasenturniers der Welt gegen die Deutsche Mona Barthel mit 6:3 und 6:3 und trifft nun in Runde zwei auf die Russin Margarita Gasparyan.

Vor vier Jahren in Friedberg

2015 war Marie Bouzková, die damals für den TC Grün-Weiß Weiden spielte, in Friedberg bei der U21 an Nummer eins gesetzt und machte ihrer Favoritenrolle alle Ehre. Die damals 17-Jährige kam als Juniorinnen-Siegerin der US Open des Jahres 2014 nach Friedberg und gab in ihren vier Matches bis zum Finale nicht ein einziges Spiel ab. Erst im Endspiel gab es die ersten kleinen Tupfer auf der blütenweißen Weste, doch auch Sophia Mejerovits (Iphitos München) hatte beim 1:6 und 2:6 keine Chance gegen Bouzkova. Die Tschechin, die aus Prag stammt, gewann wenige Tage nach dem Sieg beim Zavadil-Cup auch die bayerischen Meisterschaften in München.

