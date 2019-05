vor 57 Min.

Elena Weber beweist im Mehrkampf ihre Klasse

Die Kissingerin holt bei der Südbayerischen den zwölften Platz. Sie freut sich zudem über einen Vize-Titel.

Von Andreas Greppmeir

Im niederbayerischen Eggenfelden wurden am vergangenen Wochenende die südbayerischen Meisterschaften im Mehrkampf ausgetragen. Veranstaltungsort für die beiden Wettkampftage war das Sportstadion an der Birkenallee. Elena Weber vom Kissinger SC hatte sich gut auf dieses Wochenende vorbereitet und ging erstmals bei einem Siebenkampf an den Start.

Ein perfekter Einstand in den Wettkampf gelang Elena Weber über die 100 Meter Hürden. Mit 17,61 Sekunden lief sie eine neue persönliche Bestleistung und konnte somit schon mal reichlich Punkte sammeln. Auch beim anschließenden Hochsprung konnte sie ihre bisherige Bestmarke um gleich acht Zentimeter steigern und so blieb die Latte auch bei 1,51 Metern noch liegen. Als dritte Disziplin des Tages stand das Kugelstoßen auf dem Programm. Der beste Versuch wurde hier mit 9,11 Metern gemessen, womit Elena Weber ebenfalls zufrieden sein konnte.

Als abschließende Disziplin des ersten Wettkampftages stand der 200-Meter-Sprint an. Elena Weber hatte sich das Ziel gesetzt, die halbe Stadionrunde in unter dreißig Sekunden zu absolvieren. Mit 29,54 Sekunden setzte sie dies ebenfalls sehr gut um und konnte somit zuversichtlich in Richtung Sonntag blicken.

Der zweite Wettkampftag beginnt bei den Mehrkämpferinnen traditionell mit dem Weitsprung. Nach drei Versuchen stand eine Weite von 4,79 Metern zu Buche, womit Elena Weber auch hier ihr Mindestziel erreicht hatte. Beim Speerwerfen musste sie bis zum dritten Versuch warten, bis mit 25,99 Metern der beste Versuch gemessen wurde. Die abschließenden 800 Meter verlangen den Athletinnen bei einem Siebenkampf noch einmal alles ab. Elena Weber zeigte ein beherztes Rennen und konnte sich über die dritte persönliche Bestleistung an diesem Wochenende freuen. Mit den 2:54,01 Minuten hatte sie am Ende 3474 Punkte gesammelt und wurde bei ihrem ersten Siebenkampf auf einem sehr guten zwölften Platz bei den südbayerischen Meisterschaften geführt.

Da im Rahmen dieses Wettkampfes auch gleichzeitig die schwäbischen Siebenkampf-Meisterschaften der Frauen ausgetragen wurden, konnte sich Elena Weber zudem auch über den schwäbischen Vizemeistertitel freuen. Hier musste sie lediglich Ramona Schneider von der LG Donau-Ries den Vortritt lassen. Dank der tollen Leistungen steht für Elena Weber auch gleichzeitig der nächste Saisonhöhepunkt fest. Die bayerischen Meisterschaften im Mehrkampf finden Ende Juni im Friedberger Stadion am Rothenberg statt, wofür sie gleich auf Anhieb die Qualifikationsnorm erfüllt hatte.

Themen Folgen