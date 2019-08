vor 17 Min.

„Elf der Woche“: Drei Teams stellen jeweils ein Trio

Der SV Mering war auch mit Markus Gärtner (am Ball) in der FuPa-Spieltagself der Landesliga Südwest vertreten.

In der „Elf der Woche“ von FuPa sind auch diesmal wieder 22 Akteure von Mannschaften aus dem Altlandkreis Friedberg vertreten.

Von Peter Kleist

Woche für Woche können Fußballfans aus der Region bei FuPa, dem Mitmachportal für Amateurfußball, das in Schwaben von der Augsburger Allgemeinen betrieben wird, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen – das ist auch in der Saison 2019/20 so.

Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben.

Mering mit zwei Spielern in der Spieltagself

Auch Spieler aus dem Altlandkreis Friedberg finden sich regelmäßig und in großer Zahl in den Wochenauswahlen – am vergangenen Spieltag waren es immerhin 16 Akteure. Drei Teams – die Sport-Freunde Bachern, der SV Mering II und die Sportfreunde Friedberg – stellten dabei jeweils gleich ein Trio ab.

Der SV Mering war zudem auch mit zwei Spielern in der Spieltagself der Landesliga Südwest vertreten. Beim 2:1 gegen den FC Kempten stachen nach Ansicht derer, die im Internet abstimmten, der zweifache Torschütze Markus Gärtner und Torhüter Julian Baumann besonders heraus.

In der Bezirksliga Nord durften sich zwei Spieler des FC Stätzling für ihre Nominierung in die Elf der Woche freuen: Maximilian Heiß und Manuel Tutschka. Heiß schoss beim überraschenden 3:0-Sieg beim Aufstiegsanwärter Cosmos Aystetten zwei der drei Stätzlinger Tore. Auch im Süden wurde ein Akteur eines Landkreisteams in die Auswahl des Spieltags gewählt: Defensivspezialist Rachad Bamario vom TSV Friedberg. Auch der glänzte diesmal – beim 2:0-Erfolg der Friedberger im Aufsteigerduell in Neusäß – als Torschütze.

Für Bachern beginnt die Saison erfolgreich

Kein Spieler aus dem Altlandkreis Friedberg fand sich dagegen in den beiden Spieltagsauswahlen der Kreisligen Augsburg und Ost wieder, dafür insgesamt sieben aus den Kreisklassen Augsburg-Mitte und Aichach. Aus der Augsburger Gruppe schaffte dies Merchings Philipp König, aus der Aichacher Gruppe wurden Niklas Arnold, Viktor Stiebel und Michael Mandelka (alle SF Bachern), Gerhard Gleich und Thomas Jakob (beide FC Stätzling II) sowie Tim Maier (SV Wulfertshausen) auserkoren.

Eine Klasse darunter, in der A-Klasse Ost, wird die Elf der Woche nahezu komplett von Spielern aus dem Altlandkreis bestückt. Einzig Johannes Kiechl von der DJK Gebenhofen kommt aus dem Landkreisnorden.

Für die Sportfreunde Friedberg begann die Saison ja mit Verspätung – und das auch noch erfolgreich. Nach dem 5:1 gegen Sielenbach schafften Safak Cetinkaya, Benjamin Heim und Valentin Enderle den Sprung in die Auswahl. Auch für Maximilian Kless, Florian Guggumos und Oliver Knoll zahlte sich der 5:0-Derbysieg des SV Mering II gegen Rinnenthal II doppelt aus. Je zweimal waren der FC Laimering-Rieden (mit Christoph Haas und Alexander Michler) sowie der SV Wulfertshausen II (mit Jan Schönfelder und Florian Fünffinger) vertreten. Keine Auswahl gab es diesmal in den B-Klassen.

