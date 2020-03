10:30 Uhr

Endet die Durststrecke für Friedbergs Volleyballer?

Der TSV Friedberg empfängt am Sonntag den Tabellendritten Mühldorf. Dabei geht es auch um einen guten Zweck. Der TSV II ist auswärts gefordert.

Von Christian Hurler

Die seit vier Spielen andauernde Durststrecke der Friedberger Drittliga-Volleyballer soll am Sonntag, 8. März, ab 16 Uhr in der heimischen TSV-Halle endlich ihr Ende finden. Mit dem TSV Mühldorf steht dem Team von Trainer Fabian Gumpp aber erneut ein sehr starker Gegner gegenüber.

Die Friedberger schlagen diesmal auch für einen guten Zweck auf: Die Zuschauereinnahmen dieses Spitzenspiels gehen nämlich an das Friedberger Kinderheim.

Friedbergs Volleyballer hoffen auf Revanche

TSV Friedberg I Trotz einer zufriedenstellenden Leistung gegen den Tabellenführer aus Eibelstadt mussten die Friedberger Volleyballer am vergangenen Spieltag erneut als Verlierer vom Platz gehen.

Gegen den Tabellendritten und Aufstiegsaspiranten aus Mühldorf stehen die Herzogstädter am Sonntag, 8. März, jedoch vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Im Hinspiel hatte man dem Mühldorfer Aufschlagdruck noch wenig entgegenzusetzen und musste sich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Chancenlos sehen sich die Herzogstädter jedoch trotzdem nicht, haben die Mühldorfer Volleyballer am vergangenen Spieltag etwas von ihrem Topteam-Nimbus eingebüßt. Gegen den Tabellenletzten aus Niederviehbach kassierten die Oberbayern zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage im Tiebreak. Allerdings gewannen sie ihr letztes Heimspiel im Februar gegen Spitzenreiter Eibelstadt mit 3:2. Vor allem mit Unterstützung der eigenen Zuschauerkulisse wollen sich die Herzogstädter für die Hinspielpleite revanchieren. Vielleicht spielt dem TSV auch die Tatsache, dass die Mühldorfer bereits am Samstagabend gegen den ASV Dachau ran müssen, auch ein bisschen in die Karten.

Volleyballer spielen für das Kinderheim

Dass die Verantwortlichen des TSV Friedberg diesmal auf viele Zuschauer hoffen, hat auch einen anderen Grund. Friedberg unterstützt die Initiative der Apotheken von Hannes Proeller zugunsten eines guten Zwecks. So gehen alle Zuschauereinnahmen dieses Heimspieltages an das Kinderheim Friedberg, das auch selbst mit einer kleinen Delegation vor Ort sein wird.

TSV II in Garching unter Druck

TSV Friedberg II Reisen müssen die Bayernliga-Volleyballer des TSV Friedberg. Sie treten am Sonntag um 15 Uhr beim VfR Garching an. Das Team von Trainer Hannes Müllegger steht beim punktgleichen Gegner unter Zugzwang, eine Niederlage würde das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bedeuten. Nach zwei deutlichen 0:3-Niederlagen gegen Schwabing und Dachau III wollen die Friedberger wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Themen folgen