Erfolge für die Herren II und die Jugend

Mannschaften des Kissinger SC dürfen diesmal Kantersiege bejubeln

Von Johann Hamberger

Die Herren III und die dritte Jugendmannschaft des Kissinger SC landeten jeweils einen Kantersieg. Die Jugend I musste sich mit einem Unentschieden zufriedengeben und die Damen hatten ihrem starken Gegner nichts entgegenzusetzen.

Die Herren III fuhren in der Aufstellung mit David Galas, Horst Geisler, Christoph Braitmayer, Jörg Felgenhauer, Uli Steininger und Piotr Kröner zum Tabellenvorletzten DJK Göggingen. Galbas/Geisler, Braitmayer/Felgenhauer und Steininger/Kröner erspielten in den Doppeln ein 3:0 und nachdem alle Kissinger Akteure auch ihre Einzel gewannen, stand der 9:0-Kantersieg schnell fest. Die Tabellenführung in der Bezirksklasse C Gruppe 2 ist mit 26:0 Punkten gefestigt und am 9. März gibt der TTC Friedberg IV (Rang fünf mit 15:15 Punkten) in der Mehrzweckhalle seine Visitenkarte ab.

In der Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd mussten die Kissinger TT-Damen zum Tabellendritten Polizei SV Königsbrunn II reisen. Petra Wunderlich, Isolde Haupt und Katarzyna Galbas hatten bei den starken Gastgeberinnen nichts zu bestellen und unterlagen klar mit 0:10.

Beim Tabellenschlusslicht der Jugend-Bezirksliga trat die Jugend I ohne ihren Spitzenspieler Johannes Bing an. Nach der Doppelniederlage von Behrend/Lilien Heit unterlag auch Lilien Heit knapp im fünften Satz. Sebastian Behrend und Lilien Heit schafften dann den 2:2-Ausgleich, aber Ersatzmann David Heit musste seinem Gegner gratulieren. Im weiteren Verlauf konnte Sebastian Behrend auch seine beiden weiteren Einzel gewinnen und Lilien Heit steuerte ihren zweiten Einzelpunkt zum gerechten 5:5 bei. Das Team liegt damit weiter mit 13:11 Punkten auf dem gesicherten fünften Tabellenplatz.

Die Jugend III wurde als ungeschlagener Tabellenführer ihrer Favoritenrolle beim BC Rinnenthal II gerecht. David Heit, Frederick Junker und Tim Kothmeir behielten sowohl im Doppel (Heit/Junker) als auch in allen Einzeln die Oberhand und siegten mit 10:0. Am Sonntag, 8. März, geht’s zum TTC Friedberg, der mit 8:6 Punkten Dritter der Bezirksklasse C ist.

