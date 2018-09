22:11 Uhr

Erneuter Dämpfer für Ottmaring Lokalsport

1:4-Heimniederlage gegen Öz Akdeniz. Merching ist jetzt Dritter. FCS II weiter sieglos.

Von Matthias Biallowons

Ein Sieg, zwei Niederlagen und ein Remis – so lautet die Bilanz der Landkreisteams in der Kreisklasse Augsburg Mitte. Während sich der TSV Merching mit dem 3:1-Erfolg in Stadtbergen weiter nach oben orientiert, setzte es für Ottmaring (1:4 gegen Öz Akdeniz) und den FC Stätzling II (0:3 bei Türkspor II) empfindliche Niederlagen.

TSGStadtbergen – TSV Merching 1:3 TSV-Vize Martin Schmelcher hatte angekündigt, dass Merching „weitermarschieren möchte“, und sollte damit recht behalten. Die Merchinger setzten sich in Stadtbergen mit 3:1 durch und klettern damit auf den dritten Rang der Liga. Das einzige Manko war erneut die schwache Chancenverwertung. „Wir hätten heute viel höher gewinnen müssen. Wir werden auf Gegner treffen, bei denen wir weniger Chancen erhalten, die müssen wir dann machen“, warnte TSV-Coach Andreas Schaile. Der Vollblut-Stürmer sah eine haushoch überlegene Merchinger Mannschaft. Bereits nach einer halben Stunde war das Spiel entschieden, da Fries per Elfmeter, Pestel und Willis den Gegner zerlegten. Burgermeister traf zwischenzeitlich zum 2:1. „Das war die einzige Chance von Stadtbergen, und selbst die haben wir ihnen geschenkt“, so Schaile. In der zweiten Halbzeit konnte Merching die vielen Chancen nicht nutzen, Stadtbergen schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte, und Merchings Voß verschoss einen weiteren Strafstoß.

SV Ottmaring – Öz Akdeniz 1:4 Der SVO kam gut ins Spiel und ging mit einem tollen Heber von Ziegenaus in der 25. Minuten in Führung. Bis zur Pause hatten die Gäste nur eine Chance, nach einem Fehler stand Basalan frei im Strafraum, doch er zielte vorbei. Im zweiten Durchgang kam Pankotsch nach einer Schmieder-Flanke zum Kopfball, doch der Augsburger Torwart lenkte den Ball an die Latte. Es dauerte bis zur 58. Minute, bis Basalan nach einem Freistoß per Kopf zum 1:1 traf. In der 70. Minute gingen die Gäste nach einem Konter durch Yaz mit 2:1 in Führung, nur zwei Minuten später war es wieder Yaz, der mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern zum 1:3 aus SVO-Sicht traf. In der 78. Minute traf Basalan erneut und machte den 4:1-Sieg der Augsburger perfekt. (ago)

TürksporII – FC Stätzling II 3:0 Weiter geht die Talfahrt der zweiten Mannschaft des FC Stätzling. Auch im vierten Spiel der noch jungen Saison konnte das Team von Neu-Coach Hanna Toksoy nicht siegen und steht damit auf dem letzten Platz. „Derzeit läuft es nicht gut, aber es ist auch nicht alles schlecht, außerdem ist die Saison noch frisch. Wir müssen weiterkämpfen“, so Toksoy. In Augsburg war für die Gäste nicht viel zu holen. Gegen spielstarke Türken hätte Stätzling zwar in Führung gehen müssen, doch ein Freistoß von Celik brachte die Hausherren in Front, ehe Ayverdi mit einem Traumtor aus 30 Metern nach dem Wechsel auf 2:0 stellte. Die Gäste versuchten zwar viel, liefen dann aber in der letzten Minute noch in einen Konter, den Sungur zum 3:0 abschloss.

TSVPfersee – Kissinger SC II 2:2 Bereits mit 2:0 führten die Kissinger in Pfersee dank der Treffer von Mourtalla Diagne (26.) und Julian Kauer (45.+1), doch am Ende musste man sich mit einem Remis begnügen. Stefan Rassl (52.) und Marcel Meiser (59.) sorgten in kurzer Zeit für den Ausgleich der Hausherren. In der Nachspielzeit sah Kissings Andreas Lachner noch die Gelb-Rote Karte.

Themen Folgen