vor 36 Min.

Erstmals gibt’s einen „Doppel-König“ Lokalsport

Pierre Stumpf zielt bei den Kissinger Gunzenlee-Schützen freistehend und auch aufgelegt am besten. Bei der stimmungsvollen Feier stehen Ehrungen an.

Von Johann Breimeir

Nach langer Pause fand die diesjährige Weihnachtsfeier des Schützenvereins Gunzenlee Kissing wieder im Saal des Josef-Zimmermann-Hauses in Kissing statt. Schützenmeister Markus Dosch freute sich, dass rund 130 Gäste der Einladung gefolgt waren.

Der besinnliche Beginn der Feier wurde diesmal von den Högl-Buam aus Baindlkirch mit weihnachtlicher Blasmusik gestaltet. Die Jungschützen Aileen Albrecht, Kerstin Weichselgartner, Luisa Kraus und Felix Zilmans stimmten mit Geschichten die Gäste auf das bevorstehende Fest ein.

Die Ehrung von langjährigen und verdienten Mitgliedern wurde vom Ersten Schützenmeister Markus Dosch zusammen mit dem Zweiten Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer durchgeführt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Daniela Imburgia ausgezeichnet. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Annelies Breimeir, Erika Heinold , Annemarie Schlech und Waltraud Steinhart ausgezeichnet.

Verdienstnadel, Ehrenzeichen und Ehrenmitgliedschaft

Für besondere Verdienste in der Vereinsarbeit wurden Rudolf Danner, Raimund Zilmans und Johannes Kiening mit der Verdienstnadel ausgezeichnet. Für herrausragende Verdienste bei den Böllerschützen wurde Hannes Schinko mit dem Ehrenzeichen in Silber des Schützengaues ausgezeichnet. Günther Heinold wurde für seine langjährige Vereinszugehörigkeit zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Höhepunkt des Abends war natürlich wieder die mit Spannung erwartete Königsproklamation. Das Königsschießen wurde in diesem Jahr zum ersten Mal auf den neuen elektronischen Schießständen ausgetragen.

Zudem hatten die Schützen die Möglichkeit, ihrem Alter entsprechend in den Disziplinen Auflage und Freistehend antreten zu können, und dies sorgte gleich für eine riesige Überraschung. Denn es gab erstmals einen „Doppel-Schützenkönig“. Mit einem glatten 1,0-Teiler bei den Auflageschützen und einem 8,06-Teiler in der Allgemeinen Klasse sicherte sich nämlich Pierre Stumpf beide Königstitel. Vizekönig bei den Auflageschützen wurde Alfred Breimeir mit einem 4,00-Teiler und Johann Breimeir mit einem 12,72-Teiler in der Allgemeinen Klasse.

Jungschützenkönig mit einem 7,07-Teiler wurde Tobias Zielmans, gefolgt von Jonas Kanheisner mit einem 13,89-Teiler.

Die Pause mit der Preisverteilung wurde wieder für das beliebte Schätzspiel genutzt. Schatzmeister Achim Merten hatte einen großen Lechkiesel mitgebracht, dessen Gewicht zu schätzen war.

Der Kiesel wog 1464 Gramm. Das beste Gespür für das Gewicht hatte Gabi Ortlieb, die mit ihren geschätzten 1475 Gramm dem realen Gewicht am nächsten kam und dafür einen großen Schmankerlnkorb in Empfang nehmen durfte.

Den zweiten Platz belegte Irmgard Rothenfußer, der dritte Rang ging an Familie Kaiser – sie hatten den Stein jeweils auf 1450 Gramm geschätzt.

Zum Abschluss der Feier wartete noch eine ganz besondere Überraschung auf die Gäste. Jungschützenkönig Tobias Zilmans ist auch Mitglied der Augsburger Domsingknaben, und er hatte sich bereit erklärt, den Ausklang des Abends zu gestalten. Dazu hat er drei Freunde aus dem Chor mitgebracht. Mit perfektem mehrstimmigen A-cappella-Gesang sorgten sie für Gänsehaut-stimmung bei den Gästen – und sie durften die Bühne erst nach einer Zugabe unter großem Applaus verlassen.

Themen Folgen