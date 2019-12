Es bleiben Zweifel

Plus Bleibt abzuwarten, was die Reform der schwäbischen Hallenmeisterschaft bringt.

Was war das für eine tolle Stimmung in den 1980er und 1990er-Jahren, wenn in den schwäbischen Sporthallen dem runden Leder nachgejagt wurde. Anfangs noch ohne, dann aber quasi nur mehr mit Rundumbande und „großen“ – sprich E-Jugend-Toren. Die Hallen waren bis auf den letzten Platz gefüllt, die Friedberger Stadthalle musste einmal sogar geschlossen werden, weil wirklich niemand mehr reinpasste.

Mehr Kampf, weniger Technik

Rasanz und Technik bot der Hallenkick einst, allerdings wichen diese Eigenschaften immer mehr Attributen wie Kampf und Krampf. Techniker taten sich immer schwerer gegen die Grätscher, das Interesse sank in dem Maße, in dem die Verletzungsgefahr stieg. Vor einigen Jahren beschloss der Bayerische Fußballverband, sich anzupassen und nur mehr Hallenfußball nach Fifa-Richtlinien, sprich Futsal, bei Verbandsturnieren zuzulassen. Die Technik sollte wieder mehr in den Vordergrund rücken.

Doch mit den Futsalregeln und dem sprungreduzierten Ball wurden und werden viele nicht warm – vor allem nicht in Schwaben, der einstigen Hochburg des Spiels unter dem Hallendach. Heuer nun wird der schwäbische Meister ohne die 40 Jahre üblichen Vorrunden ermittelt, die Topteams der Kreismeisterschaften schaffen direkt den Sprung in die Endrunde. Bleibt abzuwarten, ob das wieder mehr Zuschauer anlockt – Zweifel sind zumindest erlaubt. Allerdings wäre es wirklich schade, würde das Interesse am Spiel in der Halle noch weiter abflauen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Stagnierendes Interesse, neuer Modus in der Halle