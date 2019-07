vor 35 Min.

Es geht um den Raiffeisen-Cup

Beim SV Mering steigt am Wochenende die siebte Auflage dieses Turniers

Am Wochenende 6./7. Juli findet auf der Meringer Sportanlage wieder das traditionelle Sommerturnier der Fußballabteilung des SV Mering statt. Insgesamt 66 Nachwuchsmannschaften werden beim 7. Raiffeisenbank-Cup erwartet.

Den Auftakt machen am Samstag ab 9 Uhr die G1-Junioren (Schirmherr LM Bodenleger). Dabei sind folgende Mannschaften am Start. Gruppe A: FSV Wehringen, DJK Göggingen, FSV Inningen, SV Mering I. Gruppe B: Mering II, TSV Landsberg, TSG Stadbergen, TSV Merching. Auch die G2-Junioren (Schirmherr M-Style) spielen ab 9 Uhr. Gruppe A: SC Unterpfaffenhofen, FSV Wehringen, TSG Stadtbergen und die Mädchen des TSV Schwaben. Gruppe B: TSV Kriegshaber, TSV Königsbrunn, TSV Neusäß, SV Mering.

Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen des Mädchenfußballs. Gleich drei Turniere starten zeitgleich um 13.30 Uhr. Beim B-Juniorinnen-Cup (Schirmherr Burchard IT Service) sind dabei: SG Anhausen, SV Donaualtheim, FC Aich, FC Töging, SV Mering. Beim D-Mädchen-Cup (Schirmherr Rechtsanwalt Müller) spielen in der Gruppe A SV Rot-Weiß Überacker, SV Mering, TSV Pfersee, SV Immenried I. In der Gruppe B stehen TSV Hollenbach, SV Immenried II, SV Thierhaupten und SV Grün-Weiß Baiershofen.

Auch beim E-Mädchen-Cup (Schirmherr Robert König) sind Teams dabei. Gruppe A: SV Mering, FC Stern München, JFG Weilachtal, TSV Gilching. Gruppe B: Schwaben Augsburg, TSV Gersthofen, DJK Langenmosen, SV Grün-Weiß Baiershofen.

Am Sonntag steht ab 9 Uhr das E2-Turnier (Schirmherr Fließenzentrum Mering) an. Dabei sind TSV Merching, SV Puch, FC Emmering, Kissinger SC, SV Mering. Zeitgleich findet das F1-Turnier (Schirmherr Bauspenglerei Huber) statt. Die Teams: SV Mering, TSV Schwaben Augsburg, FC Affing, TSV Merching, VfL Egenburg, VfL Kaufering. Um 11 Uhr beginnt das D-Jugendturnier mit Kissinger SC, FC AichsowiedreiMeringer Teams.

Das E1-Turnier (Schirmherr Holz Baumüller) startet um 13.30 Uhr. Neben dem SV Mering nehmen der TSV Merching, FC Emmering und der Kissinger SC teil. Ebenfalls um 13.30 Uhr startet das F2-Turnier (Schirmherr Autoservice Mering). Gruppe A: TSV Leitershofen, TSV Merching, DJK Göggingen, SV Mering II. Gruppe B: TSV Kriegshaber, SV Mering I, FC Affing, SV Puch.

