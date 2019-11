05.11.2019

Es hapert im Angriff

Kissings Herren unterliegen zu Hause der SG 1871 Gersthofen

Von Julia Rawein

In einem engen Spiel unterlagen die Kissinger Herren der SG 1871 Gersthofen mit 23:26 (10:12). Die ärgerliche Niederlage wäre vermeidbar gewesen, der KSC stand sich aber oft selbst im Weg.

Kissing startete gut in die Partie, führte nach 18 Minuten mit 6:4, sah sich dann aber einem 6:8-Rückstand gegenüber. In dieser Phase war die Wurfauswahl des KSC unglücklich, viel zu früh schlossen die Kissinger aus schwierigen Positionen ab. Im Defensivverhalten war zu wenig Aggressivität zu erkennen. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es dann zur Pause in die Kabinen.

Auch in Halbzeit zwei wurde es zunächst nicht besser. Kissing konzentrierte sich jetzt zwar auf das geschlossene Mannschaftsspiel, wurde aber nicht mit Toren belohnt. Vor allem bei den Siebenmetern zeigte der KSC Schwächen – nur zwei von fünf gingen ins Tor. Dies nahm die SG mit ihrem starken Keeper dankbar an und baute die Führung auf 17:13 aus. Ein verwandelter Siebenmeter von Tim Antonitsch leitete die stärkste Phase des KSC ein und die Aufholjagd begann. Kissing spielte die Angriffe nun länger aus, wartete geduldig und Bieringer traf dann zum umjubelten 18:18.

Eine Führung der Gastgeber hatte nur kurz Bestand, die SG setzte zum Endspurt an. Kissing zeigte jetzt Nerven und verlor erneut den Faden im Angriff – es gelangen nur zwei Tore in den letzten zwölf Minuten. Die Gäste machten es besser und siegten mit 26:23.

Trainer Janos Füsi war nicht zufrieden. Vor allem die Chancenverwertung bot wieder einmal Anlass zur Kritik – allein die verworfenen Strafwürfe hätten zu einem Unentschieden gereicht.

Am kommenden Samstag geht es zum ungeschlagenen Tabellenführer Göggingen.

Kissing Leuprecht, Krais; Ußling, Bergner (4), Barth (4), S. Schneider (2), Klüglich, Bieringer (2), Buschendorf (1), Antonitsch (4/3), Lang (3), Zaja (1), Nolte (2), T. Schneider.

