09:30 Uhr

Es wäre Zeit für Stätzlings erstes Tor

Der FC Stätzling tritt bereits am Freitag beim Nachbarn in Gersthofen an.

Von Peter Kleist

Schlag auf Schlag geht es für die Fußballer des FC Stätzling in der Bezirksliga Nord. Bereits am heutigen Freitag, 9. August, steht das nächste Punktspiel an: Um 19 Uhr gibt die Truppe des neuen Trainer Andreas Jenik ihre Visitenkarte beim Nachbarn TSV Gersthofen ab.

Und die Stätzlinger geben sich kämpferisch: „Wir wollen dort gewinnen und fahren nicht dorthin, um das Kaninchen vor der Schlange zu spielen“, meinte FCS-Abteilungsleiter Manfred Endraß. Trainer Andreas Jenik sieht es ähnlich und die FCS-Verantwortlichen hoffen, dass bei ihrer Mannschaft in Sachen Verwerten von Torchancen endlich der Knopf aufgeht. Noch haben die Stätzlinger in dieser Saison nämlich kein Punktspieltor auf ihrem Konto.

Stätzling rechnet sich etwas aus

„Wir haben gegen Affing gut mitgehalten und Affing hat Gersthofen bezwungen – also denke ich, dass wir uns da schon etwas ausrechnen dürfen“, so Endraß. Der sieht Gersthofen mehr unter Druck als seinen FCS. „Die wollen aufsteigen, wir einen einstelligen Tabellenplatz“, erklärte Endraß. Verzichten müssen die Stätzlinger auf Simon Adldinger (privat verhindert) und Franz Losert, bei dem nach seinem Hüftbruch noch ein Bluterguss entfernt werden muss. Losert wird wohl noch vier Wochen ausfallen. Ein Fragezeichen steht hinter Samuel Odeleye, der an Oberschenkelproblemen laboriert.

Auch Gersthofen ist noch sieglos

Zwei Spiele, ein Pünktchen – da hatte man sich bei den ambitionierten Ballonstädtern schon mehr ausgerechnet. Stand man bei der 3:4-Niederlage beim FC Affing zumindest in der ersten Viertelstunde (0:3) noch gewaltig neben sich, so war gegen den SC Altenmünster eigentlich alles im grünen Bereich – bis auf die Chancenverwertung. „Das Spiel hätte 3:0 ausgehen müssen. Und bei diesem Ergebnis hätten dann alle gesagt, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg“, meint Fischer. Nachdem die Gäste ihre einzige Torchance nutzten, musste der TSV den Verlust von zwei Punkten beklagen. Jetzt soll gegen den FC Stätzling endlich der erste Dreier eingefahren werden – doch das wollen die Stätzlinger in jedem Fall verhindern. (mit oli)

