Eurasburg geht mit 0:6 unter

In der Fußball-A-Klasse verliert der SC Eurasburg klar gegen Mühlhausen. Für welche Teams es besser läuft.

SF Friedberg – SV Mering II 3:1 Gut ins Spiel kamen die Hausherren, die bereits in der 7. Minute durch Valentin Enderle mit 1:0 in Führung gingen. Im zweiten Spielabschnitt gelang Jan Pupeter im zweiten Versuch in der 53. Minute das 2:0 und Josef Ebermayer erhöhte per Handelfmeter in der 70. sogar auf 3:0. Dazwischen lagen immer wieder gute Angriffe der Gäste mit schlechtem Torabschluss. In der letzten Viertelstunde traf zunächst Marco Ender das leere Tor nicht, danach klärte Oliver Seger im Friedberger Tor spektakulär und mit einem Handelfmeter von Maximilian Kless kamen die Gäste in der 82. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer. In der Schlussphase traf zunächst Alexander Wenger das Sportfreunde-Tor nicht und den Schlusspunkt setzte Jan Pupeter mit einem Pfostenschuss in der 88. Minute. (FSE)

FC Laimering/Rieden – SV Obergriesbach 2:4 Christoph Haas erzielte den Führungstreffer per Elfmeter für Laimering, nachdem zuvor Manuel Weiß der Ball an die Hand sprang. Dann aber kam der Tabellenzweite besser in Schwung. Viktor Wieke traf auf Zuspiel von Spielertrainer Kinzel zum Ausgleich. Und noch vor dem Seitenwechsel war erneut Wieke zur Stelle und drückte ein weiteres Zuspiel von Kinzel zur Gästeführung ins Tor. Später unterlief Laimering im Spielaufbau ein krasser Abwehrschnitzer, den Sebastian Kinzel zum 3:1 nutzte. Kinzel erhöhte auch auf 4:1, ehe Dominik Baur per Foulelfmeter auf 2:4 verkürzen konnte. SVO-Schlussmann Florian Hering foulte im Strafraum Florian Baumeister.

TSV Sielenbach – TSV Dasing 6:1 Christoph Ankner und Lukas Stepper erzielten die beiden Treffer, ehe die Dasinger durch Jonas Schieg zum 1:2 verkürzen konnten. Danach war der Gast dem Ausgleich nahe, aber Ankner sorgte vor dem Wechsel für das 3:1. Und als nach einem schnell ausgeführten Eckball Ankner per Kopfballtreffer auf 4:1 stellte, war der Sieg der Heimelf nicht mehr zu nehmen. Dasing bemühte sich zwar, musste aber in der Schlussminute noch zwei Gegentreffer durch Simon Riedlberger hinnehmen.

SC Eurasburg – TSV Mühlhausen 0:6 Schlusslicht SC Eurasburg hatte gegen die agilen Gäste erneut das Nachsehen. Nur eine Halbzeit konnte man das Unheil abwenden, dann aber machte Mühlhausen ernst. Spieler des Tages war dabei Daniel Dodaro. Alle sechs Treffer gingen auf das Konto des Torjägers. (r.r)

