„FC Augsburg beendet Wolfsburgs Serie“

Sportfreunde-Trainer Wolfgang Marzini traut den Augsburgern eine Überraschung in der Autostadt zu.

Von Peter Kleist

Wolfgang Marzini, 30, ist zum zweiten Mal Trainer der Sportfreunde Friedberg. Nachdem er am Ende der Saison 2017/18 sein Engagement beendet hatte, sprang er in der Winterpause 2018/19 wieder ein. In dieser Saison läuft es bislang sehr gut. Der 30-Jährige traut dem FCA eine Überraschung in Wolfsburg und seinem Team den Sieg im Spitzenspiel gegen Gebenhofen zu.

1. Bundesliga

Wolfsburg - FCA 0:1 „Das ist ein gewagter Tipp, da Wolfsburg ja noch ungeschlagen ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der FCA die Serie des VfL beenden wird.“

Bayern - Union Berlin 3:0 „Ich denke, dass Union in München wenig Chancen haben wird, auch wenn bei den Bayern momentan einige Unruhe drin ist.“

2. Bundesliga

Nürnberg - Regensburg 2:1 „Puh, das ist nicht einfach, aber ich glaube, dass der Club zu Hause gewinnen wird.“

Osnabrück - Fürth 1:0 „Osnabrück war heimstark, zumindest in Liga drei – deswegen ein knapper Heimsieg.“

A-Klasse Ost

Rinnenthal II - Eurasburg 5:0

Ottmaring II - Mering II 0:3

Wulfertshausen II - Mühlhausen 1:3

Aindling II - Obergriesbach 0:3

Laimering/Rieden - Dasing II 2:1

Gebenhofen - SF Friedberg 1:3

Sechs Siege in Folge haben die Sportfreunde Friedberg, deren sieben die DJK Gebenhofen. Marzini ist fest davon überzeugt, dass „unsere Serie halten wird.“ Bis auf Simon Metzger und Alex Jegel sind alle Mann an Bord. Das Wort „Aufstieg“ nimmt man bei den „Ostlern“ noch nicht in den Mund. „Wir wollen bis zur Winterpause oben dran bleiben – und dann schaun wir mal“, so der Trainer, der jedoch vollstes Vertrauen in seinen Kader hat.

Was die Bundesliga betrifft, so glaubt der eingefleischte Fan des TSV 1860 München eher schweren Herzens daran, dass es „wohl wieder die Bayern machen werden“. „Ich glaube, alle anderen Teams, die gerade oben mit dabei sind, sind auf lange Sicht einfach nicht konstant genug. Ich traue auch Borussia Dortmund den Titel heuer nicht zu.“

