vor 56 Min.

FC Stätzling mit drittem Remis in Folge

Der SC Bubesheim und der FC Stätzling schenkten sich am Samstag nichts in einer hart umkämpften Partie. Hier versucht Maximilian Schütz (grün) vom FC Stätzling seinen Gegenspieler unsanft zu stoppen.

Der stark ersatzgeschwächte FC Stätzling spielt in Bubesheim lange in Überzahl. Doch genau in dieser Phase kassiert die Mannschaft nach Führung den Ausgleich.

Von Andreas Heckmeier

In einer spannenden und umkämpften Partie erreichte der FC Stätzling am Samstag in der Bezirksliga Nord beim SC Bubesheim ein 1:1-Unentschieden. Beim dritten Remis in Folge erzielte Sebastian Kraus die 1:0-Führung.

FC Stätzling erzielt in Bubesheim die Führung

Wegen Arbeit, Krankheit, Urlaub und Sperre musste FCS-Trainer Andreas Jenik in allen Mannschaftsteilen einige Umstellungen vornehmen. So war es nicht verwunderlich, dass der Gastgeber den ersten gefährlichen Angriff bereits nach zwei Minuten hatte. Nach einem ersten Warnschuss von Sebastian Kraus hatte der FC Stätzling das Glück auf seiner Seite, denn Keeper Deniz Eryildirim lenkte einen tückischen Freistoßaufsetzer an den Pfosten. Wenig später schlugen die Stätzinger dann zu und erzielten die 1:0-Führung in der 27. Minute. Stürmer Kraus setzte von der Strafraumlinie einen Schuss aus der Drehung flach ins linke Toreck.

Der SC Bubesheim bemühte sich um den Ausgleich, schwächte sich aber selbst mit einer Roten Karte für Polak (43.) wegen Spielerbeleidigung. Dennoch gab es bis zur Pause immer wieder Angriffe der Gastgeber, bei denen eine hundertprozentige Chance heraussprang. Ansonsten hielt der FC Stätzling gut dagegen und konnte seinerseits immer wieder Angriffe starten.

Chancen auf beiden Seiten: Gerechtes Unentschieden für FCS

Nach dem Seitenwechsel wurde die mutige Spielweise der dezimierten Bubesheimer durch einen Treffer von Patrik Merkle (51.) früh belohnt. Unmittelbar danach traf Alexander Glöckle per Kopf nur die Querlatte – Glück für Stätzling. Anschließend hatten der FCS mehr Ballbesitz und kam durch Franz Losert zu gefährlichen Aktionen: Zuerst zielte er einen Freistoß knapp über das Gehäuse, dann hatte er mit einem Schuss auf das kurze Eck nicht das nötige Glück, wenige Minuten später hämmerte er den Ball dann aus vollem Lauf über das Tor.

In den Schlussminuten konnte sich der Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte für Manuel Tutschka (85.) einige Tormöglichkeiten erarbeiten. Dabei erwies sich Torwart Eryildirim als sicherer Rückhalt. Auch der FCS hatte noch eine Chance, aber Mert Sert kam nach einem Steilpass von Heiß einen Schritt zu spät. Die Gelb-Rote Karte für Luigi Manfreda (90.+3) hatte keinen Einfluss mehr auf das Geschehen.

FC Stätzling Eryildirim, Horn (70. Stehle), Losert, Süß (46. Schütz), Heiß, Kraus (82. Geldhauser), Odeh, Manfreda, Sert, Semke, Tutschka – 0:1 Kraus (27.), 1:1 Merkle (51.) – Besondere Vorkommnisse Rote Karte für Polak (43./SCB/Spielerbeleidigung), Gelb-Rote Karte für Tutschka und Manfreda (85./90.+3/beide FCS/beide wiederholtes Foulspiel) – Schiedsrichter Marco Blösch (Pforzen) – Zuschauer 120

Themen folgen