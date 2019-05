vor 49 Min.

Familienduell in Mering begeistert alle

Das Meringer Familienduell hat auch bei seiner sechsten Auflage nichts an Attraktivität verloren. Diesmal fanden sich 55 Kinder und Erwachsene zum traditionellen Tennisturnier auf der Anlage des TCM ein.

Das Event des TC Mering stößt auch bei der sechsten Auflage auf große Resonanz. Kinder freuen sich über Medaillen und Pokale.

Von Michael Müller

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2014 hat sich ein inzwischen überaus beliebter Familienwettbewerb einen festen Platz im Veranstaltungskalender des TC Mering erobert. Immer pünktlich am 1. Mai bildet das „Familienduell“ den Auftakt der neuen Freiluftsaison. Bereits zum sechsten Mal fand der Wettbewerb in diesem Jahr statt. Und wie in den Jahren zuvor war die Veranstaltung wieder ein großer Erfolg.

Zum Glück spielte auch das Wetter mit und bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen fanden sich insgesamt 55 Teilnehmer auf der Anlage des TCM ein.

Nachwuchs spielt mit den Eltern

Wie immer trat der Nachwuchs des Clubs gemeinsam mit seinen Eltern an und es gab wieder viele hochklassige und spannende Doppel-Partien zu bestaunen. Auch einige „Leihpapas“ und „Leihmamas“ waren im Einsatz, um auch den Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, deren Eltern dem einst weißen Sport (noch) nichts abgewinnen können.

Der Organisator Dominic Liebeherr und seine Helfer hatten lange getüftelt und einen Zeitplan erarbeitet, der trotz der vielen Teilnehmer perfekt funktionierte. Keine leichte Aufgabe, schließlich galt es vier Wettbewerbe (Kleinfeld, Bambini, Midcourt und Großfeld) zu koordinieren.

Im Kleinfeld gewann Selina Costea mit Leihpapa Dominic Liebeherr im Finale knapp mit 3:2 gegen Manuel und Martin Gerstmayr. Auf Platz drei landeten Lorenz und Markus Well. Im Midcourt-Wettbewerb siegten Lucia und Michael Singer. Der zweite Platz ging an Emilian und Stephan Eser. Maximilian und Andrea Grethen belegten Rang drei.

Im Bambini-Wettbewerb gewannen Johannes und Richard Becker, die im Finale gegen Marlene und Robert Seidl mit 6:2 triumphierten. Im Spiel um Platz drei behielten Kilian und Dominik Drexl mit 5:4 gegen Hendrik und Michael Müller die Oberhand.

Bei den ältesten Kindern im Großfeld siegten Benedikt und Stefan Beier deutlich mit 6:0 gegen Christian Becker und Leihpapa Florian Schieferdecker. Um Platz drei gewann Jonas Gerstmayr mit seiner Tante Johanna Neiß knapp mit 4:3 gegen Florian Seidl und Arno Reichart. Glückliche Kinder sah man dann bei der Siegerehrung, bei der wieder viele Pokale und Medaillien überreicht wurden.

Themen Folgen