Fast 7000 Kilometer: Warum heimische Handballer plötzlich Laufen gehen

Plus Die Handballer des SV Mering und des Kissinger SC veranstalten über die Osterferien Spendenläufe. Was dahinter steckt und warum es zunächst anders geplant war.

Müde, aber zufrieden – in dieser Verfassung befinden sich aktuell die Handballer des SV Mering und des Kissinger SC. Die Saison ist längst abgebrochen, und die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist auch noch nicht in Sicht. Deshalb organisierten beide Abteilungen über die Osterferien jeweils einen Spendenlauf – mit großem Erfolg.

Sebastian Leyh ging für die männliche D-Handballjugend des SV Mering auf die Strecke - insgesamt kamen mehr als 7000 Kilometer zusammen. Foto: Daniel Schmidl

Meringer Handballer laufen mehr als 5000 Kilometer

Beim SV Mering kamen am Ende 5766 Euro kamen zusammen, wobei die Zuschüsse noch gar nicht einberechnet sind. Fast 3000 Kilometer legten allein die Handballmannschaften des MSV von der E-Jugend bis zu den Erwachsenen zurück. Hinzu kommen rund 2500 Kilometer des Teams #GemeinsamFürMering. Dort vereinten sich Freunde und Verwandte, aber auch bekannte Personen aus dem Ort, wie etwa Bürgermeister Florian Mayer. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld von weiteren Teams wie den MSV-Showtänzern und Fußballern. Insgesamt gingen rund 150 Personen für den guten Zweck auf die Strecke - 7238 Kilometer kamen zusammen.

Egal ob Laufen, Walken, Radfahren, sogar Inliner-Fahren und Bergsteigen waren erlaubt, Hauptsache es sprangen möglichst viele Kilometer am Ende heraus. Im Vorfeld des Spendenlaufes suchte sich jeder Sportler Sponsoren, die ihren Schützling mit einem frei wählbaren Betrag pro Kilometer unterstützten. Vom Ergebnis ist Handball-Abteilungsleiter Daniel Schmidl mehr als überrascht: „Unglaublich. Es fing eigentlich alles ganz klein an, aber dann haben sich immer mehr Menschen beteiligt.“

Torsten und Lena Barthel waren für die weibliche B-Jugend im Einsatz. Foto: Barthel

Der Spendenbetrag kommt der Stiftung für Mering für die Kinder- und Jugendarbeit zugute. Die Stiftung ist eine Gemeinschaftseinrichtung von Bürgern für Bürger. Die Stiftung fördert regionale Projekte. Auf die Idee kamen die Meringer Handballer während einer virtuellen Abteilungssitzung. „Erst wollten wir nur intern gegeneinander laufen, um den Mitgliedern etwas bieten zu können. Dann wurde die Idee immer größer“, so Schmidl. Die Abteilungsleitung ist nicht ganz unschuldig am Erfolg, gab es doch für jede Mannschaft interne Vorgaben: „Das war eine zusätzliche Motivation. Fast alle Teams haben die Vorgaben erfüllt“, so Schmidl, der als Trainer der männlichen D-Jugend stolz ist. Schließlich haben seine Schützlinge mit 290 Kilometern die Vorgabe um weit übertroffen. Fast 1000 Kilometer schafften die Frauen sowie U19-Spielerinnen und waren damit nicht zu schlagen. „Da hatten auch die Männer keine Chance“, so Schmidl, der für die Herren I an den Start ging. 49 der 531 Kilometer gingen dabei auf sein persönliches Konto. „Unser Trainer war zwischendrin nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung und hat uns Beine gemacht.“

Kissinger Handballer laufen nicht das erste Mal

Auch die Handballer des Kissinger SC waren für den guten Zweck unterwegs. Unter dem Motto „Zamläufts“ legten die Mannschaften rund 1200 Kilometer zurück. Am Ende kamen etwa 2200 Euro zusammen. Die Strecke musste zu Fuß zurückgelegt werden. Auch in Kissing beteiligten sich Menschen außerhalb der Abteilung, wie etwa Bürgermeister Reinhard Gürtner.

Insgesamt gingen rund 40 Sportler auf die Strecke. Jeder suchte sich im Vorfeld einen oder mehrere Sponsoren, die einen individuellen Betrag pro Kilometer spenden. Über das Ergebnis freut sich auch Julia Rawein, Trainer der Landesliga-Handballerinnen des KSC: „Die Aktion war eigentlich eher intern gedacht, um den Mitgliedern etwas zu bieten und ein Lebenszeichen zu setzen. Mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein.“ Auf die Idee, eine Benefiz-Aktion zu veranstalten, kamen die Kissinger bereits im Dezember. „Eigentlich wollten wir eine Veranstaltung machen.

Da die Pandemie das nicht zuließ, haben wir uns den Spendenlauf einfallen lassen“, erinnert sich Rawein, die selbst 22 Kilometer zurückgelegt hat. Am fleißigsten waren auch beim KSC die Damen. Hier war Bianca Sirch mit 100 Kilometern nicht zu schlagen. Motiviert haben sich die KSC-Handballerinnen gegenseitig. Rawein: „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, und da wurde angefeuert und sich gegenseitig hochgeschaukelt.“ Eventuell hätte bei der Aktion aber noch mehr herausspringen können, wie Julia Rawein erzählt: „Wir hatten erst im März eine interne Challenge. Ziel waren 2700 Kilometer – einmal um Bayern laufen.

Auch die Kissinger Handballer veranstalteten einen Spendenlauf. Rund 1200 Kilometer kamen zusammen - Bianca Sirch war die fleißigste. Foto: Daniel Schmidl

Spendenläufe: Was die Handballer künftig planen

Deshalb haben einige beim Spendenlauf vermutlich nicht mehr voll durchgezogen.“ Dennoch werden die Landesliga-Frauen auch ohne Training in der Halle weiter sportlich aktiv sein. Einmal pro Woche steht ein Online-Krafttraining an, außerdem soll jede Spielerin 35 Kilometer im Monat zurücklegen. „Uns wäre es aber viel lieber, wenn wir endlich wieder richtig trainieren könnten“, so Rawein. Der Spendenbetrag geht an das Mehrgenerationenhaus Kissing und den katholischen Kindergarten St. Elisabeth.

Die neue Handballsaison soll im September beginnen. Wie lange die heimischen Mannschaften noch waren müssen, bis sie wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können, steht noch nicht fest. Fest steht dagegen, dass sowohl die Meringer als auch die Kissinger auch in Zukunft einen Spendenlauf organisieren wollen. Julia Rawein könnte sich auch eine gemeinsame Aktion vorstellen: „Vielleicht ist sogar eine große Veranstaltung möglich. Das macht dann auch viel mehr Spaß, als alleine oder zu zweit zu laufen.“

