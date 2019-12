vor 40 Min.

Favoriten lösen die Karten zur Endrunde

Die C-Junioren der SG Paar- und Eisbachtal bleiben dabei ohne Gegentor.

Von Reinhold Rummel

Die großen Überraschungen blieben bei den ersten Vorrundenturnieren zur Landkreismeisterschaft der U15-Junioren aus. In der Sporthalle der Grundschule Nord in Aichach standen die ersten beiden Qualifikationsturniere zur Futsal-Landkreismeisterschaft an. Unter der Regie des BC Aichach mit Turnierleiter Markus Kastner beteiligten sich dabei 13 C-Jugendteams.

In der Gruppe 1 nahmen dabei die SG Paar- und Eisbachtal, Kissinger SC und der SV Mering ohne Mühe die Hürde. In der Gruppe 2 holten sich der TSV Aindling, TSV Dasing und der TSV Friedberg die Tickets für die Finalrunde, die am 11. Januar in der Aichacher Vierfachturnhalle am Gymnasium ausgetragen wird.

SG Paar trumpft groß auf

Ganz stark spielte dabei im ersten Vorrundenturnier die SG Paar- und Eisbachtal auf. Mit einem Torverhältnis von 15:0 und 13 Punkten belegte man vor dem Kissinger SC (10) und SV Mering (8) den ersten Platz. Hausherr BC Aichach (4), der Mitfavorit TSV Rain (4) und die SG Adelzhausen (2) blieben klar auf der Strecke.

Spannender verlief die Entscheidung in der Gruppe 2. Der TSV Aindling und TSV Dasing setzten sich mit jeweils 14 Punkten ohne Probleme an die Spitze.

Dagegen musste der TSV Friedberg bis zum letzten Spiel um die Finalrundenteilnahme zittern. Die Partie gegen die SG Wulfertshausen verloren die Friedberger knapp mit 0:1. Allerdings mussten sich die Wulfertshauser dann im letzten Spiel mit 0:1 dem TSV Merching beugen, denn der Merchinger Schlussmann Lukas Hanslbauer verhinderte mit zahlreichen Paraden einen Gegentreffer.

Der SG Wulfertshausen blieb mit neun Punkten dann schließlich nur der undankbare vierte Platz vor dem FC Affing (6), TSV Merching (6) und der punktlosen SG Obergriesbach.

